Érsek považuje projekt národného leteckého prepravcu za stratový

Projekt národného leteckého prepravcu je podľa ministra stratový.

11. sep 2019 o 10:40 TASR

BRATISLAVA. Projekt národného leteckého prepravcu je stratový projekt.

Vyhlásil to minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) na základe analýzy, ktorú dal vypracovať.

"Analýza ukázala, že to nie je vhodný projekt, preto to do vlády predkladať nebudem," uviedol minister pred stredajším rokovaním kabinetu. "Čísla, ktoré z analýzy vzišli, sú pre mňa zaväzujúce," dodal k rozhodnutiu.

Či by sa ním mohla alebo mala zaoberať budúca vláda, špekulovať nechcel.

"Ak by som bol aj v ďalšom období ministrom, neodporúčal by som to, ak by tie čísla zostali také, aké sú teraz," dodal Érsek.

Myšlienku národného leteckého prepravcu presadzovala SNS.