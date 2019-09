Dodávky lietadiel Boeingu medziročne padli o 72 percent

Dôvodom je celosvetové uzemnenie strojov 737 MAX.

10. sep 2019 o 20:59 TASR

CHICAGO. Dodávky lietadiel Boeingu v auguste medziročne padli o 72 percent.

Boeing teda v auguste dodal zákazníkom necelú štvrtinu počtu lietadiel v porovnaní s augustom 2018.

Za prvých osem mesiacov tohto roka dodávky klesli o vyše 40 percent na 276 lietadiel zo 481 lietadiel v rovnakom období vlani.

Dôvodom negatívneho vývoja je celosvetové uzemnenie strojov 737 MAX. To platí od marca po dvoch smrteľných nehodách lietadiel tohto typu.

Aerolínie zatiaľ odstránili tieto stroje zo svojich letových plánov do decembra alebo začiatku budúceho roka.

Zatiaľ sa ešte nevie, kedy sa vrátia do prevádzky. Boeing podľa vlastných slov očakáva, že v októbri by mohol od amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) získať certifikáciu, ktorá by lietadlám 737 MAX umožnila opäť vzlietnuť.

Európsky rival Boeingu Airbus dodal za prvých osem mesiacov tohto roka 500 lietadiel.