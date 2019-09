Slováci majú drahší alkohol ako Nemci i krajiny V4

Najvyššie ceny alkoholu sú v Únii vo Fínsku, najlacnejší je v Bulharsku a Rumunsku.

10. sep 2019 o 13:05 (aktualizované 10. sep 2019 o 14:43) SITA

BRATISLAVA. Cena alkoholických nápojov, teda liehovín, vína a piva, bola v minulom roku v Európskej únii (EÚ) najvyššia vo Fínsku. Bola pritom dvakrát vyššia ako v najlacnejších krajinách, a to Bulharsku a Rumunsku.

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

V rebríčku najdrahších krajín Únie s cenami alkoholu sa Slovensko s indexom 90 umiestnilo na 21. mieste, no nechalo za sebou Nemecko (index 89) či všetky zvyšné krajiny Visegrádskej štvorky (V4).

Vyššie ceny alkoholu na Slovensku súvisia podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) so vstupom Slovenska do Únie.

"Pri našom vstupe do EÚ bola stanovená sadzba dane z alkoholu na hodnotu 10,8 eura za liter absolútu. Je to presne dvojnásobok európskej sadzby, ktorá je na úrovni 5,4 eur na liter. To je hlavný dôvod, prečo máme oveľa drahšie liehoviny než okolité krajiny. Z tohto dôvodu sa k nám dovážajú lacnejšie liehoviny a k tomu aj vo veľkom množstve. Máme tak veľkú konkurenciu zo strany okolitých krajín, ale aj západoeurópskych štátov – najmä Českej republiky, Nemecka, Rakúska alebo Veľkej Británie. Dodnes sa aj napriek viacerým snahám nepodarilo túto sadzbu zmeniť," komentovala výsledky hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



Keď sa porovnajú cenové hladiny v krajinách s priemerným indexom cenovej hladiny EÚ 100, výsledky ukazujú, že v minulom roku bola cena alkoholických nápojov najvyššia vo Fínsku (s indexom cenovej hladiny 182), nasledovali Írsko (177), Švédsko (152), Grécko (133) a Spojené kráľovstvo (129).



Naopak, cenové hladiny alkoholických nápojov boli v roku 2018 najnižšie v Bulharsku a Rumunsku (obidve krajiny s indexom cenovej hladiny 74), za ktorým nasledovalo Maďarsko (77) a Česká republika (82). Ďalšia krajina V4 - Poľsko dosiahla index 86.



Agentúra SITA osloví so žiadosťou o komentár aj MPRV SR a SPPK.