Výbor odobril oslobodenie dôchodcov od koncesionárskych poplatkov

Dôchodcovia platia v súčasnosti polovičnú sadzbu z poplatku.

10. sep 2019 o 13:01 TASR

BRATISLAVA. Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá odobril návrh legislatívnej úpravy, ktorá by oslobodila dôchodcov a poberateľov dávok v hmotnej núdzi od platenia tzv. koncesionárskych poplatkov.

Návrh novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) predkladajú poslanci za SNS Tibor Bernaťák, Karol Farkašovský, Eva Smolíková a Stanislav Kmec.

V dôvodovej správe pripomínajú, že spomínané skupiny obyvateľov platia v súčasnosti polovičné sadzby poplatku, teda 2,32 eura mesačne.

"Práve tieto fyzické osoby sú v mnohých prípadoch ohrozené rizikom chudoby, preto sa domnievame, že požadovať od nich platiť koncesionárske poplatky aj v polovičnej sadzbe je vzhľadom na možné negatívne sociálne dôsledky nevhodné," ozrejmujú.

Oslobodenie od poplatku by znamenalo ročnú úsporu vo výške 27,84 eura ročne, čo by podľa predkladateľov znamenalo ďalšie mierne zvýšenie životnej úrovne týchto fyzických osôb.

Iniciátori novely predpokladajú, že výpadok v príjmoch z tzv. koncesionárskych poplatkov, ktoré RTVS touto novelizáciou vznikne, bude refundovaný zo štátneho rozpočtu. "Návrh má negatívny efekt na rozpočet verejnej správy, no pozitívne sociálne vplyvy," upozorňujú predkladatelia.

V súčasnom znení sú plne oslobodení od platenia úhrady osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. tí, ktorí s osobou ŤZP bývajú v jednej domácnosti.

Predpokladaná účinnosť novelizovaného zákona je od 1. januára 2020.

V krátkej rozprave výboru jeho predseda Dušan Jarjabek (Smer) upozornil, že zníženie príjmu z koncesionárskych poplatkov bude znamenať aj zníženie príjmu odvodov RTVS do umeleckých fondov - hudobného, výtvarného a literárneho.

"Podľa prepočtov je to značná suma, mohlo by to znamenať existenčné problémy pre fondy," poznamenal Jarjabek a predkladateľom navrhol, aby sa v rámci rozpravy v pléne parlamentu venovali aj spôsobu, aby fondy neprišli o túto podstatnú časť financií. Možnosť vidí napríklad v úprave zmluvy RTVS so štátom.