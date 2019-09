Finančná správa skontrolovala eKasy aj rekreačné poukazy

Podnikatelia majú stále nedostatky v používaní eKasy.

10. sep 2019 o 12:12 (aktualizované 10. sep 2019 o 13:20) TASR

BRATISLAVA. Finančná správa (FS) skontrolovala od spustenia systému online pripojených registračných pokladníc (eKasa) takmer 1200 podnikateľov a zistila pochybenie pri používaní pokladníc vo viac ako 60 % prípadoch.

Sankcie za tieto prehrešky dosiahli výšku približne 380.000 eur, informovala v utorok na tlačovej konferencii finančná správa.

Hrozia vysoké pokuty

Podľa prezidentky Finančnej správy Lenky Wittenbergerovej majú kontroly preukázateľné výsledky.

"Monitorovali sme obraty subjektov desať dní pred a desať dní po kontrole. Celkovo vzrástli po kontrole tržby u kontrolovaných podnikateľov približne o 30 %," povedala Wittenbergerová.

Upozornila, že do systému online pripojených registračných pokladníc je zapojená stále približne iba polovica z ich celkového počtu. K dnešnému dňu eviduje v systéme eKasa tržby viac ako 120.000 pokladníc.

Generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ladislav Hanniker pripomenul, že čas na zmenu pôvodných elektronických registračných pokladníc na online registračné pokladnice sa kráti a pokuty, ktoré budú od januára dávať za nepripojenie k systému eKasa Finančnej správy, sú vysoké.

"Nie je na čo čakať," povedal. Na trhu je v súčasnosti dostatok nových registračných pokladníc, no distribútorom chýbajú objednávky, a možnosti servisných organizácií, ktoré pokladnice pripájajú, sú obmedzené.

Podnikatelia majú možnosť sa pripojiť do systému bez pokuty od finančnej správy do konca roka. Podmienkou však bolo, aby sa do konca júna zaregistrovali a získali pre každú pokladnicu eKasa kód.

Podľa Hannikera už nie sú na trhu takmer žiadne pokladnice, ktoré by tento kód nemali pridelený. "Žiadosti o kód prichádzajú v množstve asi desať za deň. Trh už je vyčistený," dodal Hanniker.

Používanie rekreačných poukazov

Finančná správa sa v uplynulých mesiacoch zamerala aj na kontroly používania rekreačných poukazov.

Možné porušenie zákonov však pracovníci Finančnej správy našli iba v 17 % kontrol, aj to v niektorých prípadoch je ešte treba doplniť dodatočné informácie.

Kontrolované spoločnosti zamestnávali celkovo 1472 zamestnancov s nárokom na príspevok na rekreáciu, pričom do dátumu kontroly požiadalo o príspevok 140 zamestnancov a suma poskytnutých príspevkov bola 21.500 eur, informovala v utorok Finančná správa.

"Výsledky sú pomerne uspokojivé. Pochybenia, ktoré sme identifikovali, vyplývajú vo väčšine prípadov z nedostatočnej znalosti podmienok uplatnenia, nie zo zámerného úmyslu podvádzať," povedala prezidentka FS SR Lenka Wittenbergerová.

Najčastejšími dôvodmi porušení zákona boli napríklad pochybnosti, či sa rekreácie zúčastnil rodinný príslušník, nezdokladované úhrady rekreácií zamestnancom, platba vykonaná inej osobe ako poskytovateľovi, prípadne, že poskytovateľ neevidoval úhradu.

Krížová kontrola

Pracovníci Finančnej správy overovali poskytovanie príspevku na rekreáciu krížovou kontrolou aj u ubytovateľov.

"Celkovo bolo vykonaných 130 preverovaní u poskytovateľov rekreácie, z toho 96 % bolo v súlade so zákonom," spresnil generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík FS Ladislav Hanniker.

Za zmienku podľa neho stojí prípad, kde si štátny zamestnanec chcel uplatniť rekreačný poukaz na pobyt v štátnom rekreačnom zariadení.

"Toto samozrejme zákon neumožňuje," povedal Hanniker. V ďalších prípadoch našli kontrolóri firmy, ktoré neviedli účtovníctvo, alebo ho neviedli správne, čo však so samotnými rekreačnými poukazmi nesúvisí.

Finančná správa podľa Hannikera pripravuje metodické usmernenie pri využívaní rekreačných poukazov a v ich kontrolách bude aj naďalej pokračovať.