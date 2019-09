Počet pobočiek v bankovom sektore klesol

Rast miezd spôsobuje, že bankový sektor platí zhruba o pätinu viac ako pred piatimi rokmi.

9. sep 2019 o 17:03 TASR

BRATISLAVA. Finančné domy na Slovensku v prostredí nízkych úrokových sadzieb musia hľadať spôsoby, ako udržať svoje náklady na uzde, aby dosiahli požadovanú ziskovosť. Analýza VÚB banky poukazuje na viaceré spôsoby.

Okrem zmeny ich obchodného modelu znižovaním rizikovosti úverov či obchodovaním na finančných trhoch môžu ušetriť na nákladoch aj rušením niektorých svojich pobočiek.

Počet pobočiek klesol

Analytici VÚB upozornili na to, že počet pobočiek v bankovom sektore klesol za posledných päť rokov o 9 percent, počet zamestnancov je stabilizovaný okolo úrovne 19.500 pracovníkov.

Rast miezd však spôsobuje, že bankový sektor platí zhruba o pätinu viac ako pred piatimi rokmi.

"Aj preto sa banky snažia čoraz viac svoje procesy automatizovať. Banky hľadajú úspory predovšetkým vo veľkosti a efektivite distribučnej siete," podotkli analytici. Finančným domom navyše klesajú čisté úrokové výnosy.

Na návštevnosť pobočiek vplýva viacero faktorov

Slovenská sporiteľňa považuje veľkosť pobočkovej a bankomatovej siete za svoje silné stránky. Uviedla, že pravidelne ich analyzuje a prispôsobuje veľkosť oboch sietí aktuálnym požiadavkám trhu.

"Ak niekde zatvoríme pobočku, dôvodom je predovšetkým to, že klesne záujem ľudí navštevovať ju, a teda pobočka v danej lokalite stratí svoje opodstatnenie. Na návštevnosť vplýva viacero faktorov, je to napríklad presun či zrušenie podnikov, ktoré sú významným zamestnávateľom, odchod mladých ľudí za prácou z obcí do miest, ale najmä nárast využívania digitálneho bankovníctva," priblížila hovorkyňa sporiteľne Marta Cesnaková.

Sporiteľňa však takýto krok vždy zanalyzuje, rekonštruuje aj pobočky na miestach, kde ich ľudia najčastejšie využívajú.

ČSOB vyčíslila, že na Slovensku má 106 retailových pobočiek.

"Dlhodobou stratégiou ČSOB je skôr optimalizácia siete pobočiek v zmysle zlepšovania ich dostupnosti a automatizácie niektorých činností, napríklad aj prostredníctvom vkladových bankomatov. V súčasnosti ich má ČSOB na Slovensku inštalovaných 21. Ich počet sa zvyšuje a klientmi sú riadne využívané," doplnil PR špecialista banky Juraj Štefanovič.

Rastie záujem o digitálne služby

Na zmeny na trhu reaguje aj Tatra banka.

"Postupné zmeny v spôsobe a štruktúre, ako banky poskytujú svoje služby, zahŕňajú aj zmeny v pobočkovej sieti. Rozhodovanie o týchto zmenách je založené na nepretržitom a komplexnom procese prehodnocovania efektivity jednotlivých lokalít, prispôsobovaní sa penetrácii klientov v lokalitách a ich preferenciám," doplnil hovorca banky Boris Fojtík.

Rastie však aj záujem klientov o digitálne služby.

"Rozvojom digitálnych kanálov klienti prirodzene postupne zvyšujú svoju interakciu s bankou prostredníctvom mobilných zariadení, čomu banka prispôsobuje aj svoju distribučnú sieť. Takýto vývoj je prirodzeným dôsledkom technologickej vyspelosti jednotlivých bánk poskytovať služby komfortnejším spôsobom," dodal Fojtík.

Slovenská sporiteľňa je presvedčená o tom, že budúcnosť bankovníctva je v spojení digitálu a pobočiek.

"Znamená to, že pobočky pre nás budú aj v budúcnosti naďalej dôležitým miestom, kde sa budeme chcieť stretávať s klientmi. Vzhľadom na trend však predpokladáme, že ich počet budeme regulovať aj v budúcnosti," dodala Cesnaková.