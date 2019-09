O znížení daní pre malých podnikateľov sa má ešte baviť koalícia, tvrdí Most-Híd

Koaličné rokovania by sa mali týkať aj ďalších návrhov.

9. sep 2019 o 16:02 SITA

BRATISLAVA. Návrh na zníženie dane z príjmov malých podnikateľov by sa ešte mohol upravovať.

Naznačil to predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12, kde prezradil, že o niektorých návrhoch sa pre ich dopad na rozpočet bude so svojimi koaličnými partnermi ešte rozprávať.

„Nemáme absolútnu dohodu, čo sa týka niektorých zákonov,“ povedal v relácii Bugár.



Týkať sa to má práve aj návrhu SNS na zníženie dane z príjmov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov s obratom do 100-tisíc eur ročne zo súčasných 21 na 15 percent. „Ešte to musíme doladiť,“ vyhlásil Bugár.

Parlamentný finančný výbor pritom minulý týždeň odporučil novelu zákona o dani z príjmov s takouto zmenou poslancom schváliť. Čo konkrétne by sa v návrhu malo ešte upravovať, však Bugár neuviedol.



Skutočnosť, že koalícia sa má o tomto návrhu ešte rozprávať, potvrdila pre agentúru SITA aj hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

„Predmetný návrh bude predmetom koaličného rokovania. O výsledkoch a konečnej podobe návrhov budeme informovať po rokovaní,“ odpovedala na otázky agentúry SITA o tom, aké zmeny by Most-Híd v návrhu na zníženie daní malým podnikateľom ešte rád videl.



SNS pritom pôvodne navrhovala znížiť daň z príjmov na 15 percent plošne pre všetky právnické osoby.

Takejto zmene však následne Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyčíslila negatívny dopad na rozpočet v objeme až 800 miliónov eur. Po následných koaličných rokovaniach národniari predstavili kompromisný návrh, podľa ktorého by sa daň mala znížiť iba pre podnikateľov s ročným obratom do 100-tisíc eur. Podľa poslanca za SNS Radovana Baláža by v tomto prípade bol dopad na rozpočet 42 mil. eur.



Opozičný poslanec Eduard Heger z OĽaNO pritom počas minulotýždňového rokovania finančného výboru k navrhovanej novele zákona o dani z príjmov okrem iného upozorňoval, že takáto zmena môže firmy motivovať zakladať viacero samostatných podnikateľských subjektov, aby sa do takto stanovených rámcov zmestili, čím by si mohli znižovať svoju daňovú povinnosť.



Koaličné rokovania by sa však podľa Bugára mali týkať aj ďalších návrhov, ktoré vládne strany do parlamentu predkladali.

Hovoril napríklad o viazaní minimálnej mzdy na priemernú mzdu, či navrhovanom zvýšení rodičovského príspevku. „Je pravda, že čo sa týka rozhodovania v sociálnej oblasti, najviac musíme podporiť okrem seniorov práve mladé rodiny.

Len keď vidíme, že poprípade môže byť ohrozený a asi bude ohrozený vyrovnaný rozpočet, tak budeme musieť aj my rozmýšľať, aby sme pre ďalšiu vládu nenechali nejakú sekeru,“ povedal v diskusnej relácii Bugár.