Pre prácu v banke sú nevyhnutné tri schopnosti. Máte ich?

Kalendár ukazoval november 1903, keď práve na území Slovenska vládol František Jozef I., v Amerike sa ženil Franklin D. Roosevelt a v Dolnom Kubíne sa 54-ročný Pavol Országh Hviezdoslav stal vôbec prvým influencerom.

Romina Slafkovská, Tatra banka (zdroj: Vanda Mesiariková)

Tatra banka mu totiž ponúkla miesto riaditeľa filiálky v Dolnom Kubíne. Jednak mu chcela pomôcť prekonať vtedajšie finančné ťažkosti a zároveň si dobre uvedomovala, že sa vďaka nemu môže stať obľúbenejšou.

V tom čase už mal napísané diela ako Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Prechádzky jarom i Prechádzky letom a preložil aj Shakespearov Sen noci svätojánskej a Hamleta. O jeho veľkom vplyve preto nebolo najmenších pochýb.

Viacerí by mu mohli závidieť, že bol influencerom skôr, než to bolo cool (možno bol taký náš praotec hipster?) a že to pretrvalo vyše sto rokov. Banka odvtedy zamestnala desaťtisíce ľudí a číslo sa neustále zvyšuje. Dnes v nej pracuje takmer 4000 ľudí a jednou z nich je aj Romina Slafkovská.

„Z pohovoru som odchádzala s negatívnym pocitom, že ma nezoberú a musím hľadať ďalej. Zdalo sa mi, že sa im nepáči moja úprimnosť a že je to len ďalšia firma, ktorá nemá rada otvorených ľudí. Lenže skutočnosť bola presne opačná. Po hodine sa mi ozvala riaditeľka, že hľadá niekoho, kto sa nebojí a že som prijatá,“ spomína Romina Slafkovská na pohovor spred troch mesiacov, po ktorom nastúpila na pozíciu poradkyne v prievidzskej pobočke Tatra banky.

Dnes je začiatok septembra, sedíme spolu na záhrade na okraji Prievidze a rozprávame sa, o čom je práca v banke a ako sa v nej cíti človek, ktorý vo voľnom čase ešte stále hráva Pokémon Go a chodí na festivaly popkultúry.

Že ste si banku predstavovali ako partiu nudných ľudí? Radiohead na pobočke a tetovanie vykúkajúce spod košele vás rýchlo vyvedú z omylu.

Dáte si kávu?

Keby existoval rebríček povolaní zoradený podľa rýchlosti nábehu, práca v banke by bola skôr na chvoste. Jednoducho nie je možné uzatvárať hypotéky hneď v prvý deň. Začína sa pomocnými aktivitami.

„Prajete si? Dáte si kávu? Ponúknem vám vodu? Prajete si? Dáte si kávu? Že si neprosíte? Nech sa páči, kolegyňa sa vám bude o chvíľu venovať.“

A takto celý deň dookola.

Začiatky v banke sú skôr rozbehové a jediné, čo môžete, je pomáhať kolegom. Kým totiž neabsolvujete niekoľkotýždňové školenie, ku klientom sa nedostanete.

„Prvý deň bol pre mňa skôr uvítací. Bolo to o zoznamovaní sa s kolegami a nastavovaní systému práce,“ opisuje Slafkovská.

Podobne vyzerali aj nasledujúce dni, až kým nešla na školenie do Bratislavy. Počas troch týždňov jej vysvetľovali, aké majú platobné karty, ako funguje interný systém, kde hľadať aktuálne informácie a ďalšie detaily spojené s prácou.

Keď nakoniec prešla testami, čakali ju ďalšie tri týždne na školiacej pobočke. Vtedy bola už len kúsok od toho, aby sa namiesto otázky: „Dáte si kávu?“ začala pýtať: „Ako vám môžem pomôcť?“

Tri nevyhnutné schopnosti

Je osem hodín ráno a Rominu Slafkovskú čaká každodenná rutina. Pripraviť si stôl, zapnúť počítač a ísť na krátku poradu o dennom pláne. Má na to polhodinu, stihne si spraviť ešte aj kávu.

Romina Slafkovská, Tatra banka (zdroj: Vanda Mesiariková)

Káva je ráno obzvlášť dôležitá, pretože práve vtedy chodí najviac ľudí. Treba byť v strehu, sústrediť sa.

„Pri našej práci sú nevyhnutné tri schopnosti. Kladenie tých správnych otázok, aktívne počúvanie a čítanie medzi riadkami. Nehovoriac o tom, že každý klient je iný a treba vedieť predvídať,“ vysvetľuje fanúšička anime.

Ak si s niečím nevie poradiť, má poruke kolegov aj osobnú tútorku.

„Pomáhajú mi kolegyne aj tútorka a veľmi ma potešilo, že sa o nás zaujíma aj riaditeľka pobočky. Nestáva sa často, že by sa niekto na vrcholovej pozícii rozprával s bežnými klientmi a pýtal sa ich, čo potrebujú. Dokonca keď nám chýbajú ľudia, posadí sa za priehradku a pomáha,“ teší sa Slafkovská, ktorá predtým pracovala ako testerka, obchodníčka s elektronikou či personalistka.

Niekedy sa však objaví téma, ktorú dovtedy nikto neriešil a poradiť nevedia ani kolegovia. Veď ako by aj mohli, keď klienta zaujíma, čo to akurát počuť z reprákov.

„To je Věra Špinarová?“ prerušil klient debatu o zakladaní sporiaceho účtu a na chvíľu ho zaujímala len hudba, ktorá práve hrala na pobočke.

„Počkajte, pozriem sa,“ odpovedala mu Slafkovská a otvorila aplikáciu, v ktorej si zamestnanci môžu upraviť playlist podľa vlastného hudobného vkusu.

„Je to Marie Rottrová, Řekni kde ty kytky jsou,“ pokračovala a skladbu lajkla, aby zvýšila pravdepodobnosť, že bude znieť aj vtedy, keď príde klient nabudúce.

Možnosť počúvať na pobočke obľúbenú hudbu je len jeden z benefitov, ktoré banka ponúka. Okrem toho má Romina Slafkovská päť dní pracovného voľna navyše, príspevok pri práceneschopnosti, možnosť stráviť dva pracovné dni v roku dobrovoľníckou činnosťou, dostáva príspevok na oblečenie aj 100 eur ročne na nákup v e-shope benefitov. Práve ošatné, ako ho v banke nazývajú, ju výrazne potešilo.

„Mohla som si doplniť šatník, keďže som nemala dostatok vhodného oblečenia. Dress code je pomerne uvoľnený, no obsahuje pravidlá ohľadom výberu farieb, materiálov a vzorov,“ hovorí Slafkovská, ktorá musela zjemniť jedine výraznejšie nechty.

„Pýtali sa aj na moje farebné vlasy, pretože v minulosti som ich mala modré, fialové, bledoružové aj blond a do budúcna som rozmýšľala nad zelenou,“ usmeje sa zberateľka herných konzol.

Povedali jej, že keď bude mať vlasy upravené a decentné, farba nebude prekážať. Niektoré veci by však dress code nezniesol.

Vysoká škola nie je nevyhnutná

„Nemali by sme mať výrazné kvetové oblečenie ani agresívne farby,“ prezrádza Slafkovská.

Lukáš Košecký, Raiffeisen bank (zdroj: Vanda Mesiariková)

Ladiť by spolu mali aj ako celok, aby každý kolega nepôsobil ako z inej banky. V rámci odporúčaní to je všetko, dostali už len jedno.

„Nemali by sme používať zdrobneniny, nepôsobia profesionálne. Predsalen slová ako kolegynka, peniažky, percentičká či nárastíček patria asi niekam inam,“ spomína Slafkovská, ktorej najvyššie dosiahnuté vzdelanie je maturita na prievidzskom gymnáziu.

„Pre prácu s klientmi nie je vysoká škola nevyhnutná. Tá vás nenaučí vycítiť, kedy sa niekto ponáhľa a chce to mať čo najrýchlejšie vybavené alebo kedy zmeniť debatu o sporiacom účte na lajkovanie pesničky od Marie Rottrovej,“ hovorí Slafkovská a dodáva, že počas dňa za ňou príde ktokoľvek. Študenti, mladí rodičia, podnikatelia, dôchodcovia aj vyššie vrstvy.

„Najviac ma prekvapila asi široká škála klientov, inak som s prácou v banke spokojná. Okrem iného som jej dlhodobou klientkou a je mi sympatické, že je spoľahlivá a stabilná a prináša inovácie. Práve osobná skúsenosť rozhodla o tom, že som na inzerát zareagovala,“ vysvetľuje Slafkovská.

K pracovnej ponuke sa dostala rovnako ako Lukáš Košecký z Topoľčian. Obaja boli práve nezamestnaní a išli sa pozrieť na pracovné portály, či ich niečo zaujme. Scrollovali, preklikávali ponuky, nehľadali nič konkrétne.

„Pozeral som si pracovné ponuky v okrese a povedal si, že banka je lepšia ako sklad. Nič viac za tým nebolo,“ smeje sa Lukáš Košecký, ktorý má už päť mesiacov na stole v Raiffeisen banke vizitku so slovami: „Volám sa Lukáš Košecký, svoj voľný čas rád trávim na plavárni, prípadne horskou cyklistikou. Najlepšie si však oddýchnem pri počúvaní hudby alebo s priateľmi pri šálke kvalitnej kávy.“

Lukáš bol síce s maturitou zo strednej drevárskej školy podobne kvalitný uchádzač ako Romina Slafkovská, výsledný pocit z pohovoru sa však výrazne líšil.

„Vedel som, že ma zoberú. Len čo som prešiel prvým kolom, tušil som, že to mám vo vrecku,“ priznáva nadšený plavec.

Tetovanie nie je problém

Rozdiel bol aj v tom, že v prípade Rominy stačili dve kolá pohovoru, Lukáš ich musel absolvovať tri. Nie preto, že by dve boli málo, ale chceli ho vidieť v Raiffeisen banke aj v Tatra banke. Obe totiž patria do jednej bankovej skupiny a aj kariérny posun môže byť od jednej banky k druhej.

Lukáš Košecký, Raiffeisen bank (zdroj: Vanda Mesiariková)

„Dostať sa do banky podľa mňa nebolo náročné. Síce je to v rámci tohto sektora moja prvá pracovná skúsenosť, učil som sa pomerne rýchlo. Popravde som si to predstavoval náročnejšie, hlavne na psychiku. Myslel som si, že to bude viac naškrobené, ako robot s robotom. Nakoniec je to dosť uvoľnené a skoro až na kamarátskej úrovni. S klientmi sa dá príjemne pokecať,“ hovorí bývalý stolár, zlatník a predavač.

Aj on začína deň pravidelnou rutinou a pracuje od ôsmej do pol piatej. Vymení letáky, vytlačí aktuálny kurzový lístok, zapne klímu, svetlá a rádio a pripraví poštu. Denne k nemu príde okolo 20 klientov, závisí od obdobia a od toho, či je akurát pred výplatami alebo po nich.

Lukášovi dokonca práca v banke pomohla natoľko, že sa rozhodol chudnúť a dodržiavať zdravý životný štýl. Ešte pred trištvrte rokom mal 103 kíl a veľa fajčil, dnes má o 20 kíl menej a trikrát do týždňa chodí plávať.

„Nebolo mi dobre, pálila ma záha a často som bol unavený. Začal som sa báť o svoj zdravotný stav a povedal si, že nechcem v štyridsiatke riešiť infarkt,“ opisuje 31-ročný Topoľčanec.

Ak dnes vojdete do banky na Ulici svätého Cyrila a Metoda v Topoľčanoch, nájdete ho sedieť pri prvom stole. Za ním skrinka, na nej kvety a vedľa džbán s vodou. Trvá presne desať sekúnd, kým vás ňou ponúkne.

„Prajete si? Dáte si kávu? Ponúknem vám vodu?“ naučil sa pýtať sa rovnaké otázky ako Romina Slafkovská.

„Klienti by sa u nás mali cítiť ako doma. Preto tá káva a samozrejme, aj príjemná hudba,“ vysvetľuje poradca, zatiaľ čo z reprákov znie Boli sme raz milovaní od Pavla Haberu.

Uvoľnenú atmosféru v banke ilustruje aj tetovanie, ktoré Lukášovi vykúka spod košele. Farebný atóm, nad ním reťazec DNA, trochu fialovej, sem-tam slabomodrá, machule.

„Nemal by som naň upriamovať pozornosť, preto nosím dlhý rukáv. Ale ak mi aj niekedy vykukne, s klientmi máme ďalšiu tému na debatu,“ chváli si Košecký.

Keď sa to navyše spojí s kávou zdarma a príjemnou hudbou v pozadí, bankové prostredie je v sekunde preč. Pomáha tomu aj voľnejší dress code, ktorý majú v Raiffke už dlhodobo, v Tatra banke ho predstavili pred letom 2018. Volá sa Business Urban Style a muži vďaka nemu už nemusia nosiť viazanky, teraz si môžu dať pod sako aj tričko.

„Pre zmenu dress codu sme sa rozhodli na základe spätnej väzby zamestnancov. Chceli mať v oblečení viac pestrosti a autentickosti,“ prezrádza riaditeľka pobočky Tatra banky Gabriela Uličná.

Po dlhých prípravách sa dohodli na spojení klasiky s mestom a z každej pobočky bol vyškolený jeden zástupca na workshope so štylistom Mariánom Hornyákom.

„Zamestnanci zobrali zmenu veľmi pozitívne. Na niektorých pobočkách sa začali dohadovať na spoločných farbách oblečenia v daný deň, inde spojili nákup oblečenia s teambuildingom,“ konštatuje Uličná.

Či už máte vysokú školu, alebo nie, na tele tetovania alebo ste bez nich, Tatra banka aj Raiffeisen zverejňujú desiatky voľných pracovných miest na webe prirodzenenajlepsi.sk. Na celom Slovensku, pre kohokoľvek. Pre hráčov Pokémon Go aj aktívnych plavcov.

Romina Slafkovská aj Lukáš Košecký sa zhodujú, že na pohovore je dobré byť úprimný, na nič sa nehrať a byť sám sebou. Zároveň je vhodné pozrieť si webovú stránku zamestnávateľa, prečítať si základné informácie o banke a pripomenúť si, aké informácie ste uviedli v životopise.

„Podľa mňa viac zavážilo zdravé sebavedomie. Dôležitejšie bolo to, akým štýlom som odpovedal, ako to, čo som odpovedal,“ uzatvára Košecký.

Tento článok vám prináša Tatra banka.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.