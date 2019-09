Slovenská IT firma EEA bude mať nových vlastníkov z Česka

Spoločnosť sa stane súčasťou českej vývojárskej firmy Bootiq.

9. sep 2019 o 14:07 SITA

BRATISLAVA. Slovenská IT spoločnosť EEA zmení vlastníka. Mala by sa totiž stať súčasťou českej vývojárskej firmy Bootiq, ktorá patrí pod investičnú skupinu InTeFi Capital. Ako informovala samotná InTeFi Capital, touto akvizíciou posilňuje svoje aktivity na Slovensku.



Spoločnosť EEA pôsobí na trhu už takmer 30 rokov a v súčasnosti sa venuje najmä využívaniu Business Intelligence, konsolidácii dát z rôznych systémov, ako aj umelej inteligencii.

Už takmer 15 rokov sa EEA strategicky orientuje aj na technológie IT firmy Atlassian, s ktorou ako jediná slovenská firma dosiahla Platinum Solution partnerstvo.



Ako uviedol riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti EEA Gabriel Lachmann, akvizícia firmou Bootiq dodá spoločnosti EEA potrebné personálne a finančné zázemia.

„Ďalším dôvodom je vstup na nové trhy, na ktorých sú aktívni členovia formujúcej sa skupiny,“ komentoval rozhodnutie predať firmu českým vlastníkom.



Spoločnosť Bootiq pritom iba za posledný rok investovala do svojej expanzie viac ako štyri milióny eur. V tomto roku sa k nej pridala pražská digitálna agentúra Blueberry alebo spoločnosť Novasoft, ktorá v Česku patrí k lídrom v dodávke SAP technológií.

Akvizíciami softvérových spoločností rozširuje Bootiq portfólio svojich služieb a v súčasnosti obsluhuje viac ako 200 klientov. Spoločnosť má aktuálne dvanásť pobočiek, z nich deväť v Česku, dve na Slovensku a jednu v Srbsku. Po akvizícii k nim pribudnú aj pobočky EEA v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Košiciach a v Prahe.



„Akvizíciou EEA narastie tím Bootiq na viac ako 300 vývojárov a ročné tržby skupiny presiahnu 16 miliónov eur. Skupina tak dosiahla veľkosť, pri ktorej dokáže realizovať rozsiahle IT projekty pre klientov nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj v celej strednej Európe,“ uviedol šéf spoločnosti Bootiq Marcel Červený.



EEA sa tak po ukončení akvizície zaradí do portfólia investičnej skupiny InTeFi Capital, ktorá na Slovensku pôsobí aj cez finančno-sprostredkovateľskú firmu FinGO.sk, investično-developerskú spoločnosť Golden Oak Capital a firmu Golden Oak Trust, ktorá ponúka investovanie do zlata.

Na Slovensku má investičná skupina InTeFi Capital projekty v hodnote presahujúcej 40 miliónov eur a v Slovenskej republike a Českej republike zamestnáva spolu viac ako 900 ľudí.



Spoločnosť EEA sídli v Bratislave a poskytuje služby v oblasti softvérového vývoja a integrácie, IT poradenstva a outsourcingu. V minulom roku dosiahla celkové tržby na úrovni 3,4 milióna eur, čo znamenalo ich medziročný nárast až o vyše 22 percent. Vo firme pritom pracovalo 42 ľudí.