Dodávatelia siete Kačka sa boja, že svoje peniaze už neuvidia

Sieť obchodov podala návrh na konkurz, dodávatelia nemajú vyplatené faktúry.

9. sep 2019 o 12:19 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí výrobcovia potravín sú znepokojení z aktuálnej situácie okolo siete obchodov Kačka. Obávajú sa, že môžu prísť o svoje finančné prostriedky.

Viacerí slovenskí dodávatelia potravín totiž ešte nemajú vyplatené faktúry za júl a august.

“Vzniká opodstatnená obava, že svoje peniaze už ani nikdy neuvidia. Naši mliekari rátajú, že by mohli prísť až o viac ako jeden milión eur. Celkovo by mohli slovenskí producenti, ktorí dodávali svoje výrobky do siete, stratiť až desiatky miliónov eur,“ informoval v pondelok Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Potraviny Kačka podali koncom augusta návrh na konkurz, aktuálne sa čaká na rozhodnutie súdu.

"Vieme, ako zvyknú dopadnúť konkurzy. Za svoje dodávky môžeme dostať len mizivé percento z ceny. Je to špecifická situácia, kedy dodávateľ nie je ničím chránený. Ide o spôsob, ako dodávateľa legitímne okradnúť,“ povedal na margo situácie okolo siete obchodov Kačka podpredseda SPPK Marián Šolty.



Štát prišiel podľa SPPK v posledných mesiacoch s rôznymi opatreniami, ktoré mali zlepšiť pozíciu producentov v potravinovej vertikále. Vzniknutá situácia okolo siete potravín Kačka však ich postavenie opäť ťahá nadol.

"Privítali by sme, keby štát do budúcna prišiel s opatrením, ktoré ochráni producentov v podobnej situácii. Za tovarom, ktorý sa nachádza na pultoch predajní, sú už zaplatené suroviny od dodávateľov aj ľudia z našich tovární a ich mzdy. Bremeno však nesieme len my, výrobcovia. Čo máme povedať našim zamestnancom, aby si išli svoje peniaze pýtať do Kačky?,“ pýta sa podpredseda SPPK Marián Šolty.



Potravinári z SPPK aktuálne už do potravín Kačka svoje výrobky nedodávajú a s veľkou neistotou podľa SPPK čakajú, ako sa situácia nakoniec vyvinie.