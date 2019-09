Obedy zadarmo nie sú zadarmo, systém treba podľa Kiskovho hnutia zlepšiť

Škôlkari dostávajú štátny príspevok od januára, školáci od septembra.

9. sep 2019 o 11:29 SITA

BRATISLAVA. Obedy zadarmo nie sú zlý nástroj, ale systém si žiada zlepšenia. Tvrdia to predstavitelia strany Za ľudí.

„Obedy zadarmo nie sú obedmi zadarmo. Ukazuje sa, že sú krajiny, kde obedy zadarmo pomohli sociálne znevýhodneným deťom a vytvorili pocit rovnosti detí. U nás padáme na tom, že nevieme veci dotiahnuť do konca. Nevieme prediskutovať to, čo ideme zaviesť do praxe, so zriaďovateľmi škôl, riaditeľmi, vedúcimi jedální," povedal Andrej Kiska na tlačovej besede.

Opatrenie je diskriminačné, myslí si Kollár

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár zo strany Za ľudí priblížil, že vedúce školských jedální v posledných dvoch týždňoch viac úradujú ako varia.

„Suma 1,20 eura je čiastočná dotácia na oprávnené ekonomické náklady spojené s varením obedov," povedal Kollár.

Podľa neho je toto opatrenie diskriminačné, keďže sa netýka detí, ktorým rodičia doma varia.

„Obedy zadarmo nie sú zlý nástroj, pomáhajú nielen odkázaným deťom, ale spôsob a výška financovania sú nedostatočné. Treba vyhodnotiť úzke miesta, ktoré systém má a navrhnúť riešenia," povedal s tým, že jedným z riešení je vytvoriť priestor, aby mestá a obce mali z čoho rozšíriť kapacity, či platiť personál.

Niektorým rodičom robí problém depozit

Starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký poukázal na to, že v ich obci sa vydáva menej obedov ako pred rokom. Podľa neho si pre depozit, ktorý musia rodičia platiť, nemôžu rodiny v hmotnej núdzi dopriať deťom obed v škole.

Depozit majú rodičia platiť pre prípad, ak rodič neodhlási dieťa z obeda.



Žiaci posledného ročníka materských škôl dostávajú štátny príspevok na obedy zadarmo vo výške 1,20 eura od 1. januára, žiaci základných škôl od 1. septembra, teda od nového školského roka.

Tento príspevok štátu však v mnohých prípadoch nepokrýva zvýšené režijné náklady na obedy pre žiakov, a tak sa aj po 1. septembri tohto roka budú mnohí rodičia podieľať na úhrade nákladov na obedy pre svoje deti.

Dotácia bude 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu.