Recesia bude bolieť, varuje vplyvný londýnsky inštitút

Centrálna banka nemá dosť nástrojov, upozorňuje Resolution Foundation.

9. sep 2019 o 11:19 TASR

LONDÝN. Británii hrozí, že ďalšia recesia bude bolestivá, pretože už nemá dostatok nástrojov na boj proti nej. Upozornil na to vplyvný londýnsky inštitút Resolution Foundation.

Podľa neho je pravdepodobnosť, že sa Spojené kráľovstvo prepadne do recesie v súčasnosti najvyššia od finančnej krízy pred desiatimi rokmi.

Centrálna banka (Bank of England, BOE) už pritom v rámci menovej a fiškálnej politiky nemá dostatok nástrojov na podporu hospodárstva, uviedol v pondelok londýnsky think tank.

Odhaduje, že zníženie úrokových sadzieb BoE a zvýšený nákup dlhopisov by mohli poskytnúť len približne štvrtinu (25 percent) potrebnej podpory pre ekonomiku, a to dokonca aj v prípade len "priemernej" recesie, varoval inštitút vzhľadom na slabú východiskovú pozíciu BoE.

"Británia dnes nie je pripravená na recesiu," povedal James Smith, riaditeľ výskumu Resolution Foundation, podľa ktorého je najvyšší čas začať s plánmi na ďalšiu recesiu, pretože je to jediná vec, o ktorej sa vie, že k nej skutočne dôjde.

Varovanie prichádza niekoľko hodín predtým, ako najnovšie čísla ukážu, akú daň si hrozba brexitu bez dohody už vybrala. Ekonómovia predpovedajú, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v júli sotva rástol.

A prieskumy v sektore stavebníctva, výroby a služieb naznačujú pokles HDP v aktuálnom, treťom štvrťroku, už druhý kvartál po sebe. To by znamenalo návrat do recesie po 11 rokoch hospodárskeho rastu.

Odchod z Európskej únie bez dohody by mohol mať za následok recesiu trvajúcu štyri štvrťroky, pričom v budúcom roku sa môže HDP znížiť o 1,5 percenta, uviedla v separátnej správe globálna poradenská spoločnosť KPMG.

Odhaduje, že centrálna banka zareaguje na pokles cezhraničného obchodu, investícií a dôvery spotrebiteľov znížením úrokových sadzieb na 0,1 percenta zo súčasných 0,75 percenta.

Podľa Resolution Foundation vzhľadom na limity menovej politiky BoE po poklese ekonomiky budú musieť zohrávať aktívnejšiu úlohu daň a výdavky.

Domácnosti s nízkym príjmom sú pritom dnes zraniteľnejšie voči recesii ako v roku 2008. Takmer dve tretiny z nich totiž nemajú žiadne úspory.