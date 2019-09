Odhalili nedostatky v mochoveckej elektrárni. Nie je ich málo

Slovenské elektrárne čaká pri dostavbe tretieho bloku ešte veľa práce.

9. sep 2019 o 8:43 SITA

BRATISLAVA. Slovenské elektrárne čaká na v súčasnosti dostavovanom treťom bloku Atómovej elektrárne Mochovce ešte veľa práce.

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) totiž pri kontrole horúcej hydroskúšky, ktorá je poslednou veľkou skúškou pred samotným zavádzaním jadrového paliva do reaktora, zistil viacero nedostatkov.

Nedorobkov a nedostatkov je mnoho

„Momentálne prebieha na treťom bloku rozšírená revízia zariadení. Súčasťou rozšírenej revízie je aj odstraňovanie veľkého počtu nedorobkov a nedostatkov z montáže zariadení tretieho bloku a z ich skúšok. Práve táto činnosť je spolu s opakovaným náhrevom a dochladzovaním bloku limitujúca z hľadiska termínu dokončenia rozšírenej revízie,“ informoval kontrolný orgán na svojej internetovej stránke.



ÚJD opakovane vyjadroval nespokojnosť s veľkým počtom nedorobkov a nedostatkov na treťom mochoveckom bloku.

„Vzhľadom k tomu, že by sa mohol prejaviť synergický efekt väčšieho počtu zdanlivo nesúvisiacich menších nedostatkov, čo by potenciálne spôsobilo komplikácie počas uvádzania bloku do prevádzky, zdôrazňuje, že nepovolíme zavezenie jadrového paliva do reaktora a začiatok uvádzania jadrového bloku do prevádzky bez ich odstránenia,“ zdôraznil úrad.



Inšpektori ÚJD kontrolovali počas celej horúcej hydroskúšky vykonávanie testov zariadení a systémov a splnenie ich kritérií úspešnosti priamo na mieste.

Slovenské elektrárne predkladali inšpektorom v Mochovciach predbežné vyhodnotenie úspešnosti vykonaných testov po ukončení jednotlivých podetáp horúcej hydroskúšky.

Záverečnú správu predložili Slovenské elektrárne inšpektorom ÚJD v prvej polovici júna.

„Zo získaných poznatkov z priebehu horúcej hydroskúšky, z predložených protokolov o výsledkoch testov a predbežného a záverečného vyhodnotenia horúcej hydroskúšky vyplýva, že všetky plánované testy boli vykonané,“ dodal ÚJD, ktorý požiadal Slovenské elektrárne o podrobnejšiu analýzu výsledkov niektorých testov, ktoré boli zrealizované počas horúcej hydroskúšky.



Slovenské elektrárne predložili úradu požadované podrobné analýzy. ÚJD na základe hodnotenia svojich inšpektorov akceptoval výsledok testu systému pre dochladzovanie bloku po zemetrasení.

Neakceptoval však výsledok testu prietoku technickej vody dôležitej cez chladič sprchového systému v režime „veľký únik“.

Taktiež neakceptoval spôsob dokladovania výsledkov skúšky automatiky zaťažovania dieselgenerátorov.



„Z priebežných výsledkov rozšírenej revízie vyplýva, že počas opakovaného náhrevu a dochladzovania bloku bude treba zopakovať tlakovú skúšku primárneho okruhu s tlakom v primárnom okruhu 16,8 MPa. Dôvodom je výmena jedného elektroohrievača kompenzátora objemu, pretože počas rozšírenej revízie bol zistený jeho nevyhovujúci elektroizolačný stav,“ uzavrel kontrolný orgán.

Nové bloky

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce by mal byť podľa ostatných vyjadrení manažérov Slovenských elektrární v poslednom štádiu pred zavážaním jadrového paliva do reaktora.

Technicky by mal byť tretí blok pripravený na zavážanie jadrového paliva v septembri tohto roku.

Tretí blok by mali Slovenské elektrárne podľa ostatných vyjadrení uviesť do prevádzky začiatkom budúceho roka, štvrtý zhruba o rok neskôr.

Dostavba dvoch mochoveckých blokov by si mala podľa ostatného rozhodnutia akcionárov Slovenských elektrární vyžiadať necelých 5,7 miliardy eur.



O dostavbe tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce informoval vo svojom pondelňajšom vydaní aj denník Hospodárske noviny.