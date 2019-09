Málo známa rieka Poprad ponúka počas splavu množstvo dobrodružstiev

8. sep 2019 o 23:13 Mario Skyba

Na Slovensku nie je veľa riek, ktoré sú vychytené medzi vodákmi. Zvyčajne sa splavuje Malý Dunaj, Hron, prípadne pre milovníkov divokejšej vody aj rieka Belá na Orave či Dunajec. Málokto zavíta na severovýchod Slovenska na rieku Poprad, ktorá sa kľukatí popri slovensko-poľskej hranici, a tak z nej okrem prírody môžete pozorovať aj odlišnosti vo vzťahu k turistom na oboch jej stranách.

Lúčili sme sa s mestom Stará Ľubovňa so siluetou Staroľubovnianskeho hradu za chrbtom. Míňali sme skalný útvar pripomínajúci struk kukurice a po ňom nás už vítala zrúcanina hradu Plaveč. Takto nám uplynuli prvé hodiny na Medzinárodnom rodinnom splave zo Starej Ľubovne do poľského mesta Nowy Sącz.

(zdroj: M. Skyba)

V dedine pod Plavčom sme sa naobedovali v miestnej reštaurácii, ktorá bola skôr svadobnou sálou. Dedina nebola na vodákov pripravená, chýbalo vhodné prístavisko a do reštaurácie sa muselo šliapať hodný kus. Videli sme dosť schátraných domov s nápismi „na predaj“.

Prírodnou scenériou

Celá trasa po rieke je dlhá 83 kilometrov a prvá etapa je najdlhšia – má 25 kilometrov. Kto poctivo pádluje, splaví tento úsek za štyri až šesť hodín. Pravda, ak sú podmienky na splav ideálne. To znamená dosť vody v rieke a dobré počasie.

Prístavisko v Plavči. (zdroj: M. Skyba)

My sme mali počasie ideálne, bolo pod mrakom a nepražilo na nás stále slnko, ale vody bolo v rieke málo. To nás zdržiavalo pri prenášaní lode cez niektoré kamenisté úseky. Vodáci v raftoch, ktoré sú ťažšie, to mali ešte náročnejšie. Úsek sme zvládli za necelých osem hodín.

Cesta po rieke bola napriek nízkej vode príjemná, pereje a rýchly tok poskytovali deťom viac zážitkov ako napríklad Malý Dunaj, ktorý splavujeme pravidelne. Aj v okolí rieky bolo čo od bdivovať – faunu, kopce Ľubovnianskej vrchoviny, ale aj pamiatky a prírodné scenérie. Po ceste nás sprevádzali bociany, volavky a dokonca sme zazreli aj čajky.

Nestojí to veľa

Kto by očakával, že štvordňový splav rieky ho vyjde hromadu peňazí, mýli sa. Nafukovacie kanoe či rafty sa dajú požičať už od 17 eur na deň, teda za 68 eur na celý splav pre troch ľudí. Raft je drahší a vyjde na 27 eur na deň, ale zmestí sa doň od štyroch do šiestich ľudí. Rátajte aj so zálohou za lode, a to 100 eur za raft a 50 eur za kanoe.

(zdroj: M. Skyba)

Požičanie záchranných viest, vesiel a pumpy na člny je v cene. Účastnícky poplatok bol vo výške 55 eur za dospelého a 45 za dieťa. Ak ste sám bez detí, zaplatíte 60 eur, pretože je to rodinný splav a rodiny sa preferujú. V ňom bola zahrnutá polpenzia aj so suchým obedom počas celého trvania splavu, poplatky za kempy, doprava batožiny a dokonca aj bonus v podobe čapovaného piva a hudby.

Okrem toho dostal každý vodák tričko a klobúk s logom splavu. Ak po ceste nemíňate veľa peňazí, tak vás vyjde celý pobyt pre štvorčlennú rodinu na približne 300 eur.

Zábava z eurofondov