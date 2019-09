PS a Spolu chcú naviazať minimálnu mzdu na priemerné zárobky

Automatické zvyšovanie vylučujú počas výraznejšej ekonomickej krízy.

5. sep 2019 o 15:54 TASR

BRATISLAVA. Koalícia mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu chce presadiť výrazné zmeny, ktoré by priniesli zníženie zaťaženia práce daňovníkov a daňovníčok s nízkymi a strednými príjmami.

Jedným z riešení je naviazanie minimálnej mzdy na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, pričom automat by sa neaplikoval počas výraznejšej ekonomickej krízy.

Pracujúcim zostáva nízky čistý príjem

Koalícia upozorňuje, že strana Smer pravidelne navrhuje zvyšovanie minimálnej mzdy, avšak dlhodobo nerieši skutočný problém, že zamestnancom s minimálnou mzdou, nižšími a strednými príjmami po zaplatení odvodov a daní, ktoré potichu rastú, zostáva nízky čistý príjem.

Koalícia PS/Spolu sa v programe, ktorý čoskoro predstaví verejnosti, zhodla na potrebe automatického zvyšovania minimálnej mzdy a zastavenia rastúceho tichého zdanenia daňovníkov a daňovníčok s nižšími a strednými príjmami.

Riešením je kombinácia nižšej dane z príjmu prostredníctvom vyššieho nezdaniteľného minima a nižších zdravotných odvodov s väčším dôrazom v znevýhodnených regiónoch, kde ich pozitívne pocítia aj zamestnávatelia.

"Pri zvyšovaní minimálnej mzdy budeme dbať na to, aby si štát z jej zvýšenia ukrajoval len minimálne, čím by zamestnancom zostalo viac peňazí na ruke," uviedol v stanovisku pre médiá expert PS/Spolu Ján Remeta, podľa ktorého sa takto podarí znížiť odvodové zaťaženie zamestnancov s nízkymi príjmami, ktoré je jedno z najvyšších v EÚ.

Štyridsať percent vezme štát

Podpredseda Spolu a expert na dane a odvody Jozef Mihál upozornil, že pri súčasnom systéme daní a odvodov si aj pri predpokladanom zvýšení nezdaniteľnej časti až 42 centov z každého navýšeného eura na minimálnej mzde v budúcom roku vezme štát.

"Ministerstvo práce presadzuje návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur, čo spôsobí rast mzdových nákladov zamestnávateľov až o 81 eur, avšak nárast čistých príjmov zamestnancov bude len 47 eur. V PS/Spolu si myslíme, že štát by mal naozaj podporiť nízkopríjmových ľudí, aby si udržali zamestnanie a mali vyššie čisté mzdy a nie na nich ešte profitovať," tvrdí Mihál.

Podstata návrhu stojí na troch pilieroch, a to na naviazaní minimálnej mzdy na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, pričom automat by sa neaplikoval počas výraznejšej ekonomickej krízy, na odpočítateľnej položke pri zdravotných odvodoch vo výške minimálnej mzdy, ktorú by si v znevýhodnených regiónoch mohli uplatniť aj zamestnávatelia a na vyššej nezdaniteľnej časti na daňovníka v závislosti od ďalšieho ekonomického vývoja a úspešnosti boja proti daňovým únikom.

"Chceme dosiahnuť zásadnú zmenu, aby sme mohli robiť politiku lepšie. Chceme nechať pracujúcim ľuďom s nízkymi a strednými príjmami viac z ich výplaty," uviedol volebný líder PS/Spolu Michal Truban.

Podľa programového lídra koalície Miroslava Beblavého "politici starej generácie vládli 12 rokov a nikdy nedošlo k zásadnejšej zmene k lepšiemu".

"V čase krátko pred voľbami sa objavujú pokusy riešiť pracujúcu chudobu či regionálne rozdiely, ale nakoniec z toho zase veľa nebude, pretože vládna koalícia sa topí vo vlastných hádkach a škandáloch a nerieši skutočné problémy, ako sú nízke čisté mzdy pracujúcich," dodal Beblavý.