Šéf banky Goldman Sachs: Nemecká ekonomika je už na začiatku spomalenia

Nemecká ekonomika je závislá od exportu.

5. sep 2019 o 14:42 TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM. Nemecká ekonomika je už na "začiatku spomalenia".

Vyhlásil to vo štvrtok Stephen Scherr, finančný riaditeľ banky Goldman Sachs, na konferencii bankárov vo Frankfurte nad Mohanom.

Nemecká ekonomika spomaľuje

"Sme v začiatkoch spomalenia. Myslím si, že viete, že mnohí z nás, a tiež mnohí ekonómovia môžu poukázať na konkrétne problémy, ktoré vplývajú na nemecké hospodárstvo, či už je to automobilový priemysel, alebo čínsky obchod," uviedol Scherr.

Problémy potvrdili aj údaje o poklese nových objednávok v nemeckom priemysle v júli o 2,7 %, čo bolo viac, ako analytici očakávali.

Dôvodom bol slabý dopyt v zahraničí. Aj to signalizuje, že nemeckí výrobcovia by mohli najväčšiu ekonomiku Európy priviesť v 3. štvrťroku do recesie.

Nemecká ekonomika je totiž závislá od exportu, a tak trpí pomalším globálnym rastom aj neistotou v obchode pre spory USA a Číny a búrlivý vývoj brexitu.

Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa v 2. štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom znížil o 0,1 % práve pre slabší export.

"Existuje veľké nebezpečenstvo, že negatívny výsledok bude zaznamenaný aj v 3. štvrťroku," povedal Thomas Gitzel, analytik VP Bank.

Nemecká vláda očakáva pokles rastu

Aj nemecké ministerstvo hospodárstva skonštatovalo, že slabý vývoj nových objednávok vo výrobnej sfére v úvode 3. kvartálu zhoršuje vyhliadky tohto odvetvia aj celej ekonomiky.

Zvlášť strmo pritom klesli objednávky z krajín, ktoré nie sú členmi eurozóny, takmer o 7 %, zatiaľ čo dopyt z euroregiónu a na domácom trhu mierne vzrástol.

Minulý týždeň pritom štatistiky ukázali, že sezónne očistená nezamestnanosť v Nemecku v auguste vzrástla.

Zhoršenie situácie na trhu tak nie je dobrou správou, pretože práve domácnosti v Nemecku svojimi výdavkami pomáhali podporiť ekonomiku, ktorá sa tradične opiera o vývoz.

Vláda očakáva, že sa hospodársky rast tento rok spomalí na 0,5 % z 1,5 % v predchádzajúcom roku.

Išlo by o najslabšiu expanziu od roku 2013, keď bola eurozóna uprostred dlhovej krízy.