Firmám s obratom do stotisíc má klesnúť daň z príjmu, odporúča výbor

Na výbore odznela obava o štiepení firiem, aby mali nárok na nižšiu daň.

5. sep 2019 o 10:25 (aktualizované 5. sep 2019 o 10:52) TASR

BRATISLAVA. Od budúceho roka má na Slovensku klesnúť daň z príjmu právnických osôb z 21 % na 15 %.

Po novom sa má týkať všetkých podnikateľských subjektov, ktoré majú obrat do stotisíc eur.

Nižšia daň pre firmy s obratom do stotisíc

Poslanec SNS Radovan Baláž predložil pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov na parlamentnom finančnom výbore, ktorý ho odobril.

Súvisiaci článok Malé firmy majú platiť nižšie dane. Ako sa to dotkne podnikateľov? Čítajte

Novela z dielne SNS je aktuálne v parlamente v druhom čítaní.

Cieľom novely zákona je zavedenie zníženia sadzby dane z príjmov právnických osôb, ktoré je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.

Baláž vysvetlil, že nižšia daň sa má týkať obratu do stotisíc eur preto, aby bol systém transparentný.

Obavy o štiepenie firiem

Poslanec OĽaNO Eduard Heger sa obáva toho, či sa firmy v dôsledku podmienky obratu nebudú "štiepiť", aby mali nárok na nižšiu daň.

Súvisiaci článok Koalícia okresala sociálny balíček. Dohoda na ňom ešte nie je Čítajte

"Budeme sledovať pozorne, akým spôsobom sa bude vyvíjať trh, a sme otvorení diskusii a prípadnej zmene. Našou ambíciou bolo dať čo najvyšší strop, aby sa to dotklo čo najviac firiem a podnikateľov. Nemyslím, si že veľké spoločnosti budú deliť svoje firmy, je to aj administratívne náročné," oponoval Hegerovi Baláž.

Heger sa tiež pýtal na to, či dodatočný vplyv tohto opatrenia v objeme 42 miliónov eur počíta aj s možným delením firiem, teda negatívny vplyv opatrenia by mohol byť vyšší.

"Myslíme si pravý opak. Firmám sa už neoplatí optimalizovať svoj daňový základ, radšej zaplatia daň vo výške 15 %, ako by mali optimalizovať. Ja si myslím, že nebude dokonca taký výpadok, ako je napočítaný, a možno to prinesie aj vyšší príjem do rozpočtu z dôvodu zníženia dane a menšieho špekulovania podnikateľov," tvrdí Baláž.