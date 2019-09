Vyhliadky na tvrdý brexit poškodzujú podnikateľskú dôveru v Británii

Britské firmy odkláňajú miliardy libier, ktoré by inak smerovali do výroby.

5. sep 2019 o 12:46 TASR

LONDÝN. Perspektíva brexitu bez dohody poškodzuje podnikateľskú dôveru v Británii, uviedol to zväz britského priemyslu Confederation of British Industry (CBI).

Britské firmy podľa CBI odkláňajú miliardy libier, ktoré by inak smerovali do investícií do výroby, na to, aby sa pripravili na možný chaotický brexit.

Väčšina firiem podľa zväzu privíta snahu parlamentu zablokovať odchod z Európskej únie (EÚ) bez dohody a radšej opäť posunúť brexit.

Firmy však naďalej zostávajú znepokojené z pokračujúcej politickej neistoty.

"Kým sa nedospeje k dohode, firmy budú pokračovať v odkláňaní miliárd libier z produktívnych investícií do príprav na brexit bez dohody a medzinárodní investori budú ďalej pochybovať o tom, že Veľká Británia je stabilným a otvoreným miestom na podnikanie," uviedla generálna riaditeľka CBI Carolyn Fairbairnová.