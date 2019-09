Pellegrini apeluje na riešenie výšky platov v školstve a polícii

Problém s platmi sa podľa Pellegriniho týka najmä veľkých miest.

4. sep 2019 o 19:58 (aktualizované 4. sep 2019 o 20:32) SITA, TASR

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) apeluje, aby sa začala riešiť situácia s platmi v nedostatkových povolaniach, ktorá sa týka najmä veľkých miest, predovšetkým Bratislavy a okolia.

Pred rokovaním vlády v stredu uviedol, že ide o povolania v oblasti školstva či polície.

Pellegrini: Bratislava vyžaduje istý plat

Riešenie situácie je podľa neho otázkou budúcnosti.

"Nevyrieši sa to za mesiac, ani za dva mesiace. Budeme musieť o tom začať vážnu diskusiu. Nemôžeme začať vytvárať nejaký diskriminačný model," povedal premiér.

Poznamenal, že ide napríklad o povolania v polícii a školstve a iných verejnoprospešných povolaniach, ale zatiaľ ide len o jeho apel, aby sa situácia riešila.

"Bratislava a okolie budú trpieť nedostatkom ľudí, ktorí nebudú ochotní pracovať za taký plat, ako sú ochotní pracovať v Nitre, Banskej Bystrici alebo Prešove," uviedol. Ako dodal, v hlavnom meste je životná úroveň iná.

"Ten, kto v Bratislave chce pracovať, očakáva určitú mieru príjmu," povedal.

Lubyová: Väčšinou sú platy zaujímavé

Situácia s platmi učiteľov vo veľkých mestách by sa podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) mala riešiť štrukturálne. Zároveň by sa mali platy podľa nej diferencovať podľa životných nákladov.

"Problém je v tom, že toto sa nedá robiť izolovane len v jednom sektore. Platová úroveň vo verejnej a štátnej správe sa nastavuje centrálne na úrovni celej republiky," poznamenala Lubyová.

Podľa nej rezort školstva je rezortom, ktorý odbehol dopredu vo zvyšovaní platov a preto sa začali prejavovať regionálne rozdiely.

„Na väčšine územia sú tie platy veľmi zaujímavé, kompetitívne a naozaj ľudí do školstva naspäť privádzajú, ale sú ešte veľké mestá, ako najmä Bratislava, alebo je pár predmetov, kde tie platy nie sú až také kompetitívne, a tam cítime teraz rozdiely,“ povedala ministerka. Podľa nej by sa žiadalo vyriešiť situáciu štrukturálne a platy diferencovať podľa životných nákladov. „To znamená, vo veľkých mestách, kde sú veľké životné náklady, by boli o niečo vyššie platy. Ale problém je v tom, že toto sa nedá robiť izolovane, len v jednom sektore alebo len v jednom povolaní. Platová úroveň vo verejnej a štátnej správe sa nastavuje centrálne na úrovni celej republiky - čiže tripartita, kolektívne vyjednávanie a všetky tieto procesy bežia na úrovni celej republiky. To znamená, nedá sa vytrhnúť len jedno povolanie alebo jeden rezort a urobiť to len pre nich,“ povedala Lubyová.

Aj životné náklady, od ktorých by sa mali platy odvíjať, sa zisťujú celorepublikovo, cez Štatistický úrad.

„Nemajú dostatočne jemné dáta, aby povedali, že len pre učiteľov by to malo byť takto. Čiže je to naozaj o celej verejnej štátnej správe, treba to riešiť komplexne, a v prípade, že takéto riešenia budú prijaté alebo koncepčne rozpracované, náš rezort sa na tom bude s radosťou podieľať,“ dodala ministerka.

Platy podľa učiteľov v Bratislave nestačia

Šéfka rezortu zatiaľ nevie, či sa touto témou budú zaoberať ešte v tomto volebnom období.

„Toto sme ešte nestihli prebrať, pokiaľ bude táto téma nastolená, tak ju budeme riešiť,“ povedala. Ak sa ňou nestihnú zaoberať teraz, mala by sa podľa ministerky riešiť v budúcnosti. „Je to naozaj o nastavení pomeru platu k životným nákladom, je to v prvom rade o meraní životných nákladov, ktoré sa merajú cez štatistické zisťovania, nazýva sa to zisťovanie rodinných účtov - to znamená, aké majú výdavky rôzne kategórie ľudí v regiónoch. Bolo by to potom treba nastaviť tak, aby sa kategórie, ktoré sa monitorujú, prekrývali s tým, čo sa bude uzákoňovať, a čo sa teraz zisťuje v oveľa širších kategóriách, ako dôchodcovia, zamestnanci, poľnohospodári. Bolo by to potom treba naozaj zisťovať v oveľa jemnejšom delení, aby sme mali predstavu, ako sa jednotlivé vrstvy pohybujú, čo sa týka životných nákladov a k tomu potom pripasovať aj platové úrovne,“ vysvetlila ministerka.

Platy učiteľov kritizuje naďalej aj po ich zvýšení Slovenská komora učiteľov (SKU).

Ak sa aj hrubý plat začínajúceho učiteľa bude po zvýšení pohybovať okolo 830 eur v hrubom, podľa Viktora Križa z SKU to na život v hlavnom meste nestačí.