Spotreba sa v júli presunula z maloobchodu do reštaurácií a hotelov

Úvod leta nepriniesol do slovenského maloobchodu oživenie, konštatuje analytik Koršňák.

4. sep 2019 o 16:52 TASR

BRATISLAVA. Spotreba sa v úvode leta presunula z maloobchodu viac do reštaurácií a hotelov. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák v komentári k júlovým tržbám vnútorného obchodu.

Ani úvod leta podľa Koršňáka nepriniesol do slovenského maloobchodu oživenie. Maloobchodné tržby pokračovali v poklese aj v júli.

Štatistický úrad informoval o tom, že tržby za vlastné výkony a tovar v júli 2019 v maloobchode medzimesačne klesli o 0,2 percenta. Medziročne sa tržby v maloobchode znížili o 0,9 percenta.

Naďalej tak platí, že napriek stále silnému trhu práce i spotrebiteľskej dôvere pohybujúcej sa blízko maxím z minulých rokov sa slovenskému maloobchodu tržby ďalej zvyšovať nedarí.

Domácnosti sú opatrné

Trh práce i spotrebiteľská dôvera ostávajú podľa Koršňáka relatívne silné, avšak už posledné mesiace naznačili, že domácnosti začínajú byť vo svojich spotrebných výdavkoch čoraz opatrnejšie.

Cyklické spomalenie európskych ekonomík sa tak pozvoľna začína prelievať aj do domácej spotreby.

"Očakávame, že rast tržieb bude v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi citeľnejšie pomalší a aj najbližšie mesiace budeme pozorovať skôr stagnáciu tržieb ako ich dynamický nárast. Na prelome rokov pritom nie je možné vylúčiť už ani dlhodobejší a výraznejší medziročný pokles tržieb (oslabenie predvianočnej nákupnej sezóny)," dodal Koršňák.

Na slušnej úrovni

Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, sa spotrebiteľská dôvera a sentiment v maloobchode v auguste mierne oslabili, ale celkovo ostávajú na slušných úrovniach.

"Tento rok očakávame zmiernenie tempa rastu HDP, pravdepodobne k blízkosti 2,5 percenta. Oblaky nad externým prostredím sa ešte nerozplynuli. Práve naopak, niektoré sú 'prominentnejšie' ako predtým - hlavne brexit, kde sa hrozba neriadeného, tvrdého odchodu Veľkej Británie z EÚ zvýšila a určité negatívne efekty by mohlo byť cez zvýšenú mieru neistoty cítiť už v druhej polovici tohto roka. V hre ostávajú tiež pomalší rast Nemecka, eurozóny a Číny či nedoriešené spory v zahraničnom obchode a hrozba protekcionizmu," doplnila Muchová.