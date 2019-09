Vláda odobrila razantné zvýšenie rodičovského príspevku

Tým, ktorí pred rodičovskou pracovali, sa príspevok zvýši viac ako nepracujúcim.

4. sep 2019 o 16:18 SITA

BRATISLAVA. Vláda v stredu odobrila návrh na razantné zvýšenie rodičovského príspevku od začiatku budúceho roka.

Podľa návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku od poslancov za Smer a SNS sa má rodičovský príspevok v súčasnej sume 220,70 eura od začiatku budúceho roka pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, zvýšiť o 150 eur.

Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, by mal rodičovský príspevok stúpnuť o 50 eur.

Zmenu musí schváliť parlament

Parlament by mal zvýšenie rodičovského príspevku definitívne schváliť na septembrovej schôdzi.



Kabinet odsúhlasil aj poslanecký návrh novely zákona o sociálnom poistení o podmienkach, za ktorých majú mať matky nárok na nižší strop na dôchodkový vek ako bezdetné ženy a muži.

Ako podmienky výchovy dieťaťa, za ktorých žene vznikne nárok ísť skôr do dôchodku, navrhujú poslanci za Smer a SNS osobnú starostlivosť o dieťa najmenej desať rokov do jeho plnoletosti, či najmenej päť rokov do plnoletosti, ak sa žena začala o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa.

Môže ísť pritom nielen o vlastné dieťa, ale aj dieťa osvojené, či dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Ak žena vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do penzie najneskôr v 63,5 roku, pri dvoch vychovaných deťoch v 63 rokoch a ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, budú mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roka.

Ostatné ženy a muži pôjdu do dôchodku najneskôr v 64 rokoch. Ak žene výchovu dieťaťa nebude možné zohľadniť, napríklad zomrie pred dosiahnutím dôchodkového veku, výchova dieťaťa sa pri stanovení penzijného veku zohľadní mužovi.

Novela zákona o sociálnej práci

Vláda zaujala pozitívne stanovisko aj k návrhu novely zákona o sociálnej práci. Koaliční poslanci navrhujú predĺžiť prechodné obdobie, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, a to do 31. decembra 2022.

Podľa súčasného znenia zákona pritom každý sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, musí do konca roka 2020 absolvovať akreditované špecializačné vzdelávanie.

Akreditované vzdelávacie programy však môžu realizovať len vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú udelenú akreditáciu od Akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť vzdelávania.

V súčasnosti podala žiadosť o akreditáciu len jedna vzdelávacia inštitúcia, a to len na jeden špecializovaný vzdelávací program (sociálna kuratela).