Záujem o druhý dôchodkový pilier láme rekordy

Za záujmom môže stáť aj desaťročný rast trhov, hovorí Ovčarik.

4. sep 2019 o 11:17 SITA

BRATISLAVA. O vstup do druhého dôchodkového piliera je čoraz väčší záujem. Za osem mesiacov tohto roka roka vstúpilo do sporivého piliera vyše 50 tisíc ľudí.

"Tempo rastu nových sporiteľov je počas tohto roka nad 30 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka," informovala v tlačovej správe Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Veľký prílev

Ako uviedla asociácia, vstup do druhého piliera je dobrovoľný, môžu doň vstúpiť osoby mladšie ako 35 rokov, následne však sporiteľ už svoje rozhodnutie nemôže zmeniť a účasť je povinná.

Súvisiaci článok Index: ETF certifikáty vynášajú viac než tretí pilier Čítajte

Počas celého minulého roka počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri stúpol takmer o 62 tisíc.

"Ak nepočítame nábehovú fázu po vzniku starobného dôchodkového sporenia, ide o historicky najvyšší prílev za kalendárny rok," upozornila v apríli tohto roka Národná banka Slovenska.

Ku koncu vlaňajška si tak na penziu v druhom pilieri sporilo 1,49 milióna osôb. "Vyšší stav sporiteľov bol zaznamenaný iba v období ešte pred prvým otvorením systému pred jedenástimi rokmi," tvrdí NBS.

Čo zapríčinilo nárast?

Výkonný riaditeľ Finančného kompasu Maroš Ovčarik by rád veril, že historicky najvyšší ročný prílev sporiteľov do druhého piliera je do veľkej miery výsledkom toho, že si mladí ľudia stále viac uvedomujú dôležitosť riešenia ich budúceho dôchodku.

"V skutočnosti si myslím, že ide o kombináciu aktivít dôchodkových správcovských spoločností aj prostredníctvom finančných sprostredkovateľov a pomerne veľkého mediálneho priestoru, ktorý mala k dispozícii téma dôchodkov," uviedol v apríli pre agentúru SITA.

Podľa neho mohol za vyšším záujmom o sporenie v druhom pilieri stáť aj výsledok desaťročného rastu finančných trhov.

"To určite pomohlo presvedčiť ľudí, že druhý pilier má zmysel. A zároveň, že v rámci druhého piliera majú dlhodobo najväčší význam indexové a akciové fondy," dodal.