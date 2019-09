Total zvažuje investície v Severnom mori za desať miliárd dolárov

Total má záujem zúčastniť sa aj na projektoch v oblasti veternej energie.

3. sep 2019 o 15:54 TASR

ABERDEEN. Francúzska ropná spoločnosť Total by mohla v najbližších piatich rokoch investovať do 10 miliárd USD (9,12 miliardy eur) do ložísk v Severnom mori, disciplínu v oblasti nákladov však bude musieť dodržiavať aj naďalej.

Uviedol to na energetickej konferencii v škótskom meste Aberdeen, šéf spoločnosti Patrick Pouyanne.

Zároveň dodal, že Total má záujem zúčastniť sa aj na projektoch v oblasti veternej energie, keďže okrem investícií do ropy sa firma zameriava aj na ekologické projekty.

Čo sa týka blížiaceho sa brexitu, podľa šéfa Totalu by Británia už mala proces odchodu z Európskej únie dokončiť, aj keď trvá na tom, že toto rozhodnutie bolo veľkou chybou.

"Je to ich rozhodnutie. Je to súčasť demokracie, musíme to rešpektovať. Myslím si však, že to bola obrovská chyba," povedal Pouyanne.

Ako dodal, všetko, čo sa týka exportných aktivít, bude podliehať clám. "To by mohlo predstavovať problém pre britskú ekonomiku, nie pre Total," povedal Pouyanne.