Ceny ropy klesli, trhy reagovali na nové clá na čínsky dovoz do USA

Clá vstúpili do platnosti 1. septembra.

2. sep 2019 o 19:59 TASR

NEW YORK. Ceny ropy v pondelok klesli. Trhy tak reagovali na nové clá na čínsky dovoz do USA, ktoré vstúpili do platnosti 1. septembra.

Eskalácia obchodného sporu dvoch najväčších svetových ekonomík tak vyvoláva obavy z negatívneho vplyvu ich konfliktu na rast globálnej ekonomiky a dopyt po rope.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v pondelok o 18.50 h SELČ predával po 54,91 USD (50,12 eura).

To bolo o 19 centov menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.

Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 59 centov na 58,66 USD za barel.