Do Európy sa môže dostať viac tovarov z Číny. Začali platiť nové Trumpove clá

Obchodná vojna môže mať vplyv na slovenskú ekonomiku.

2. sep 2019 o 18:33 Marek Poracký

PEKING, BRATISLAVA. Ešte viac tovaru z Číny do Európy. Aj to môže byť dôsledok nových ciel v USA, ktoré platia od začiatku septembra.

Už dnes je Čína druhým najväčším obchodným partnerom Európskej únie vo vývoze a najväčším partnerom v dovoze tovaru.

Vlani Európska únia doviezla z Číny tovar za 400 miliárd eur a do Číny vyviezla tovar za 210 miliárd eur.

Doteraz sa clá v USA týkali necelej tretiny čínskych spotrebných tovarov, teraz je to necelých 70 percent. V polovici decembra pribudnú na ďalšie čínske tovary.

Na čo platia nové clá

Výšku ciel na tovar od televízorov po obuv, mäso a mliečne výrobky v celkovej 112 miliárd dolárov (viac ako sto miliárd eur) stanovil americký prezident Donald Trump na 15 percent.

Trumpove clá od nedele platia 15-percentné clá na dovoz čínskeho tovaru do USA,

týkajú sa tovaru od topánok, mlieka až po televízory,

za následok to môže mať, že do Európy príde viac tovaru z Číny,

spomaliť sa môže rast ekonomiky,

priemernú americkú rodinu nové clá môžu stáť tento rok približne 420 eur,

clá platia na 69 percent spotrebných tovarov,

od polovice decembra budú platiť až na 99 percent tovaru.

"Čína sa bude snažiť zvyšovať vývoz do iných štátov a dá sa očakávať, že sa viac zameria na vývoz do Európy. Na európskom trhu dokáže konkurovať predovšetkým nižšími cenami," povedal analytik Finlordu Boris Tomčiak. "Pre spotrebiteľov je to dobrá správa."

Keď Trump zaviedol clá na dovoz ocele z Číny na 25 percent, podporil síce výrobu ocele v USA, no výrobcovia z ostatných krajín časť produkcie museli predávať mimo USA za nižšiu cenu.

Aj to spôsobilo, že U. S. Steel Košice v polovici júla oznámil, že zruší 2500 pracovných miest do konca roka 2021.

Nová vlna ciel je zlou správou pre ďalšie podniky v Európe.

"Na slovenskú ekonomiku majú tieto clá skôr nepriamy vplyv. Ak sa pre ne zníži rast v USA a Číne, na slovenské hospodárstvo to dopadne s miernym časovým odstupom," myslí si analytik Saxo Bank Tomáš Daňhel.

Kedy a o koľko by sa mohol hospodársky rast znížiť, Daňhel neodhadol.

Ekonomiky sa spomaľujú

Čínska ekonomika je pre Slovensko dôležitá. Keď klesá, Číňania majú menej peňazí, čo môže znížiť záujem o tovar z Európy. Na Slovensku to môže ohroziť automobilové závody.

Napríklad bratislavský závod nemeckého Volkswagenu vyrobil vlani viac ako 408-tisíc vozidiel, z toho približne 90-tisíc áut predal do Číny. Významným trhom je Čína aj pre britský Jaguar Land Rover, ktorý svoj závod neďaleko Nitry otvoril vlani.

"Objednávky áut z mesiaca na mesiac klesajú. Keďže ekonomika Slovenska je od ich výroby závislá, pokles dopytu by sa mohol podpísať pod pokles aj našej ekonomiky," hovorí Roman Lechovič zo spoločnosti Capital markets.

Slovenská ekonomika mala podľa odhadov ministerstva financií zo začiatku roka rásť o 4,5 percenta HDP, neskôr odhad znížilo na štyri percentá.

V druhom štvrťroku však ekonomika narástla len o necelé dve percentá, čo analytikov prekvapilo. V polovici septembra sa očakáva ďalšia makroprognóza ministerstva.

Dosah na amerických spotrebiteľov

Americkým spotrebiteľom sa čínsky tovar výrazne predraží. Priemernú americkú rodinu budú vyššie clá stáť do konca roka 460 dolárov (takmer 420 eur). Ročne to môže byť až tisíc dolárov.

Nové clá sa budú týkať 69 percent spotrebných tovarov, ktoré Američania nakupujú z Číny, od polovice decembra 99 percent.

Doteraz Trumpova administratíva zavádzala clá na priemyselné tovary, teraz sa obchodná vojna s Čínou dotkne priamo spotrebiteľov.