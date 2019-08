United Airlines opäť odkladá plánovaný návrat Boeingov Max

Prepravca uviedol, že s lietadlami Max nepočíta do 19. decembra.

31. aug 2019 o 14:04 SITA

NEW YORK. Americká letecká spoločnosť United Airlines o ďalších šesť týždňov odsunula plánovaný návrat strojov Boeing 737 Max do harmonogramu letov. Prepravca uviedol, že so strojmi Max nepočíta do 19. decembra. United Airlines má 14 lietadiel Max.

Ich prevádzka je pozastavená od marca po dvoch nehodách, pri ktorých dohromady zahynulo 346 ľudí.





United Airlines predpokladá, že stroj Max bude môcť lietať počas týždňa pred vianočnými sviatkami, ale napríklad letecký prepravca Southwest Airlines ráta s opätovným používaním týchto lietadiel najskôr začiatkom januára. Robert Mann, konzultant v oblasti letectva, uviedol, že časový plán firmy United je reálny, ak výcvik pilotov a predvádzacie lety bude možné dokončiť v novembri.



Výrobca lietadiel Boeing pracuje na vyriešení problému softvéru kontroly letu, ktorý súvisel s nehodami pri pobreží Indonézie a v Etiópii.

Firma v uplynulých mesiacoch predstavila zmeny americkému Federálnemu leteckému úradu (FAA) a očakáva sa, že v septembri formálne požiada o opätovnú certifikáciu.