Trump chce, aby General Motors vrátil výrobu z Číny do USA

Automobilka tvrdí, že jej čínske operácie neohrozujú pracovné miesta v USA.

30. aug 2019 o 19:52 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump vyzval najväčšiu domácu automobilku General Motors (GM), aby začala svoje operácie opäť sťahovať do USA.

"General Motors, ktorý bol kedysi detroitským gigantom, je tam teraz jedným z najmenších výrobcov. Presťahovali veľké závody do Číny ešte pred mojím nástupom do funkcie. To sa stalo napriek pomoci, ktorú dostali od USA. Nemali by sa teraz začať vracať do Ameriky," napísal Trump na Twitteri.

Trump zrejme odkazoval na správu Bloomberg News, podľa ktorej počet zamestnancov GM v USA klesol na 46.000 a je nižší, než je počet zamestnancov najmenšej automobilky z veľkej detroitskej trojky Fiat Chrysler.

Koncern v uplynulých 40 rokoch výrazne skresal počet zamestnancov v USA, keď v roku 1979 dosiahol takmer 620.000.

Koncern GM neodpovedal priamo na Trumpov tweet. Automobilka však tvrdí, že jej čínske operácie neohrozujú pracovné miesta v USA.

Dodala, že spoločné podniky, ktoré má v Číne, jej od roku 2010 poslali už 16 miliárd USD (14,50 miliardy eur) a že od roku 2009 investovala do operácií v USA 23 miliárd USD.

(1 EUR = 1,1036 USD)