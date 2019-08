Potraviny Kačka, predtým CBA Slovakia, požiadali o konkurz

Do rozhodnutia súdu budú Potraviny Kačka pokračovať v prevádzke.

30. aug 2019 o 18:35 SITA

BRATISLAVA. Potraviny Kačka, predtým CBA Slovakia, požiadali o konkurz. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti Wieslaw Chlebuś.

"Vzhľadom na to, že spoločnosť Potraviny Kačka, a.s. podľa zákona spĺňa podmienky na vyhlásenie konkurzu, a najmä vzhľadom na významné obmedzenie disponovania s účtami spoločnosti Potraviny Kačka, a.s. bankou, podalo predstavenstvo spoločnosti v piatok 30. augusta 2019 návrh na konkurz," uviedol Chlebuś.



Do rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu chce spoločnosť Potraviny Kačka, a.s. pokračovať v štandardnej prevádzke a mať predajne otvorené čo najdlhšie.



Sieť predajní CBA Slovakia vznikla na Slovensku v roku 1991 ešte pod značkou M-MARKET.

Odvtedy sa rozrástla na vyše 200 predajní na strednom, východnom a západnom Slovensku a v roku 2019 sa premenovala na Potraviny Kačka.