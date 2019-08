Diaľničiari upozorňujú na opravu D1 pri Liptovskom Mikuláši a Ivachnovej

Dopravné obmedzenia sa týkajú obdobia od 2. do 20. septembra.

30. aug 2019 o 15:40 TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši a Ivachnovej od 2. do 20. septembra z dôvodu údržby vozovky.

TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Doplnila, že na uvedených úsekoch opravia vozovku odstránením pôvodných vrstiev vozovky a následným položením novej vrstvy emulzného mikrokoberca.

"Od 2. do 16. septembra sa bude opravovať ľavý jazdný pás na diaľnici D1 v km 277,000 - 272,600 a doprava bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Od 16. do 20. septembra 2019 sa bude opravovať križovatka Ivachnová a doprava bude presmerovaná po komunikácii I/18," dodala hovorkyňa NDS.