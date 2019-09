Ako si správne sporiť v čase nízkych úrokov?

Sporiť je lacnejšie ako si požičiavať.

4. sep 2019

Počas uplynulých rokov sa na Slovensku stretli tri fenomény. Rástla ekonomika a výrazne klesli úroky na úveroch a aj na sporiacich bankových produktoch. V mnohých to vyvolalo pocit, že sporenie je pri nízkom zhodnotení zbytočné a výhodnejšie je požičať si. Kvôli tomu sa Slováci začali zadlžovať najrýchlejšie z celej Európskej únie.

Národná banka Slovenska však už v priebehu minulého roka varovala najmä pred neúmerným rastom úverov a rastúcou zadlženosťou domácností. Mnoho Slovákov dnes totiž nemá zdravo nastavený rozpočet.

Môže to byť nebezpečné hlavne v čase, keď začnú úrokové sadzby narastať, ekonomika sa spomalí a ľuďom namiesto úspor ostanú len dlhy.

Ako vyzerá zdravo nastavený rozpočet?

Finančná gramotnosť sa na Slovensku zvyšuje len veľmi pomaly, kvôli čomu stále mnoho ľudí žije od výplaty k výplate. V horšom prípade si pred výplatou ešte aj požičajú. Vytvára to nesprávny návyk, ktorý na rozdiel od návyku sporenia môže v budúcnosti znamenať nemalé finančné problémy.

„Veľa ľudí sa riadi heslom, že je jednoduchšie splácať ako šetriť. No neuvedomujú si, že nákupom na splátky si každú kúpu automaticky predražujú,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Maroš Ovčarik.

Znamená to, že človek, ktorý nemá nasporené peniaze, kupuje všetko predražene, často o desiatky percent.

„Pokiaľ to človek otočí a namiesto zadlžovania začne sporiť, spraví pre svoj rodinný rozpočet mimoriadne dôležitý krok,“ dodáva Ovčarik.

Pritom nie je potrebné začať sporiť veľké sumy. Už len presedlanie od dlhov k sporeniu vám zníži náklady na život.

„Zdravo nastavený rozpočet znamená, že človek sa nemusí výrazne obmedzovať a vykazuje prebytok. Nepotrebuje si požičiavať na tovary bežnej spotreby. Jediný akceptovateľný dlh je hypotéka,“ hovorí Pavel Škriniar z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

(zdroj: Pixabay)

Ako si nasporiť na vysnívanú vec?

Práve v čase nízkych sadzieb je dôležité sporiť si na konkrétny účel. Napríklad na dovolenku, poistku za auto či nový nábytok. Jednoducho na veci, ktoré nepotrebujete okamžite, ale raz by ste si ich chceli dopriať. Čím viac cieľov budete mať, tým viac nasporíte. Nemalo by medzi nimi chýbať ani sporenie na horšie časy alebo do rezervy.

Niekedy sa stačí zriecť kávy s kamarátmi alebo namiesto obeda v reštaurácii si navariť doma a usporené financie odložiť. Z motivačného hľadiska je preto veľmi dôležité vedieť, na čo si sporíte. Práve tu robí mnoho Slovákov chybu, čo je dôvod, že nevedia sporiť.

„Až 60 percent Slovákov si odkladá peniaze bez konkrétneho cieľa. Pokiaľ nemáme zadefinovaný účel sporenia, nemáme prehľad ani o tom, kedy, koľko a na čo si sporíme. Ku sporeniu by sme mali pristupovať systematickejšie. Preto je veľmi dôležité odkladať si peniaze vždy na konkrétny účel alebo vec. Pri takto nastavenom sporení je väčší predpoklad, že budeme v sporení úspešní,“ vysvetľuje PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková.

Už keď dostanete peniaze na účet, mali by ste vedieť, ako ich správne rozdeliť tak, aby ste neminuli všetko, ale ani nemali pocit, že sa príliš uskromňujete.

(zdroj: Pixabay)

„Domácnosti by sa mohli riadiť osvedčenými finančnými mierami 10 : 20 : 30 : 40 alebo sa k nim čo najviac priblížiť. Pravidlo hovorí, že 10 percent z čistého príjmu by malo ísť na tvorbu krátkodobých rezerv, 20 percent na budovanie dlhodobých aktív ako dôchodok, zabezpečenie detí a podobne. Maximálne 30 percent príjmu môže odchádzať na splátky úverov a 40 percent je suma určená na bežnú spotrebu,“ radí Ovčarik.

Takéto rozdelenie a fakt, že si každý mesiac pošlete hoc aj malú sumu na niečo konkrétne, zlepší vašu finančnú disciplínu. Skvelým pomocníkom je rozdelenie bežného účtu na sporiace podúčty, ktorých napríklad 365.bank ponúka až päťdesiat.

Nasporené peniaze tak nedávate na jednu kôpku, ale na konkrétne sny a ciele. Peniaze sa vám súčasne aj úročia.

Sporiť začnite automaticky

Pre niekoho môže byť pravidelné sporenie problémom. Môže sa obávať, že keď odloží z výplaty na sporenie hneď, neostane mu na život, preto nesporí na začiatku. Na druhej strane, ak si včas neodloží, po mesiaci mu nič neostane. Aj pre takýchto ľudí existuje riešenie.

„Upravte si sporiaci program na platobnej karte. Platenie je možné nastaviť na zvýšenie platby a toto navýšenie sa odvedie na špeciálny účet. Človek nepociťuje, že sporí, len sa mu peniaze minú o čosi rýchlejšie. Mesačnú úsporu následne prevedie do sporiaceho produktu,“ hovorí Škriniar.

Takisto je možné nastaviť si svoje platby kartou tak, aby sa napríklad zaokrúhľovali a takéto „tringelty“ neputujú obchodníkovi, ale na váš sporiaci účet.

(zdroj: Pixabay)

„Pokiaľ sa človek nevie odhodlať začať sporiť, existujú aj automatické typy sporenia. Tie fungujú na princípe zaokrúhľovania platieb kartou, pričom rozdiel banka pošle na sporiaci účet a úročí. Vo výsledku tak sporí peniaze za klienta. Na konci mesiaca človek zistí, že má bokom odložených aj desiatky eur,“ radí Gáliková.

V praxi to vyzerá tak, že v obchode zaplatíte kartou 12 eur a pri zaokrúhľovaní na desiatky aplikácia 365.bank stiahne 20 eur, pričom 8 eur pošle na sporenie.

Takisto je možnosť zaokrúhľovať nielen platby kartou, ale aj prevodov. Ak vám teda príde na účet napríklad 12,50 eur, aplikácia vám na účet pošle 12 eur a päťdesiat centov poputuje na sporenie úročené sadzbou 3,65 percenta. Sporíte priebežne a ani neviete ako.

Sporiť je nutné aj pri splácaní úveru

„Sporenie, prípadne pravidelné investovanie, by malo byť základným pravidlom každej rodiny. A to bez ohľadu na to, či spláca úver alebo nie,“ vysvetľuje Ovčarik.

Práve pri splácaní úveru by ste si mali vytvárať finančnú rezervu a nepriamo sa tak pripravovať aj na možnosť zvýšenia úrokových sadzieb alebo na situácie, ak by vám náhodou klesol príjem.

„Sporenie je povinnosť. Už aj pre nastavenie obmedzení Národnou bankou Slovenska. Tie prikazujú bankám testovať klienta, či je schopný splácať aj pri zvýšených úrokových sadzbách. Ak sa sadzby zvýšia a dlžník dovtedy sporil, stačí, ak so sporením prestane a nemusí nijako upravovať svoje mesačné výdavky,“ hovorí Škriniar.

Kto nemá sporenie, bude potrebovať zmeniť svoje návyky. Zvýši sa mu totiž mesačná splátka hypotéky, čo predstavuje výdavky navyše.

„Sporenie má jednu veľkú výhodu. Ak sa čokoľvek stane a človeku budú chýbať peniaze, stačí so sporením prestať. Prípadne z neho vybrať peniaze a použiť ich. Následne sa dá so sporením pokračovať,“ hovorí Škriniar o potrebe sporenia.

(zdroj: Pixabay)

Sporenie vás tak môže zachrániť od nepríjemných prekvapení v budúcnosti a možnosti, že budete musieť radikálne znížiť svoj životný štandard.

Pravidelné sporenie môže tiež prispieť aj k predčasnému splateniu úveru, čo v konečnom dôsledku znamená veľmi dobre investované peniaze. Pretože to, čo si nasporíte, vám pomôže splatiť skôr záväzky, na ktorých úrokoch by ste v horizonte rokov zaplatili stále viac a viac peňazí.

Sporiť sa preto oplatí aj v čase nízkych úrokových sadzieb. Je to vždy výhodnejšie ako požičiavanie.

Tento článok vám prináša 365.bank.

