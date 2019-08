Colliers International má nového výkonného riaditeľa pre Slovensko

Novým šéfom spoločnosti je Richard Urvay.

28. aug 2019 o 11:51 SITA

BRATISLAVA. Medzinárodná konzultačná spoločnosť v oblasti komerčných nehnuteľností a investícií Colliers International vymenovala za nového výkonného riaditeľa pre Slovensko Richarda Urvaya. Informovala o tom v tlačovej správe.

Na nový post nastupuje 1. septembra. Na pozícii vystrieda Ermanna Boerisa, ktorý ku koncu septembra končí v pozícii partnera spoločnosti Colliers Slovakia.

Richard Urvay prichádza do spoločnosti Colliers International z ECE Projektmanagement Bratislava, kde riadil bratislavské nákupné centrum.

Pred pôsobením v ECE mal na starosti manažment multifunkčného projektu Eurovea so zameraním na výkonnosť maloobchodných a kancelárskych priestorov.

Urvay pracoval v spoločnosti Colliers International aj v rokoch 2012 až 2015, kedy založil a viedol divíziu správy nehnuteľností. "Prevziať vedenie firmy Colliers na Slovensku je veľkou výsadou. Teším sa, že budem ďalej rozvíjať to, čo Ermanno spolu so svojím tímom dosiahol,“ uviedol Urvay.



Colliers International Group Inc. je globálna spoločnosť ponúkajúca poradenské služby v oblasti komerčných nehnuteľností a investičného manažmentu. Jej 14 000 pracovníkov pôsobí v 68 krajinách sveta a spolupracuje na poskytovaní odborného poradenstva a služieb.

V roku 2018 dosiahli tržby spoločnosti 2,8 miliardy dolárov (3,3 miliardy dolárov vrátane pridružených spoločností), pričom spravuje aktíva v hodnote viac ako 26 miliárd dolárov.