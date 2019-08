Podnikateľský akcelerátor Perry Talents vyšle startupy na pobyt do Virgínie a Izraela

Na základe Rašiho výzvy pripravia nádejné startupy na trojmesačný pobyt.

27. aug 2019 o 11:49 SITA

BRATISLAVA. Podnikateľský akcelerátor Perry Talents vyšle vybrané startupy na pobyt do Virgínie a Izraela. Ako jeho zástupcovia v utorok informovali na tlačovej besede, na základe výzvy podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho pripravia nádejné startupy na trojmesačný pobyt.

"Boli sme v tejto výzve úspešní a budeme môcť ako prvý akcelerátor na Slovensku poslať nádejné startupy do zahraničia," informoval jeden zo zakladateľov akcelerátora Andrej Krúpa. Vybrané startupy akcelerátor pripraví a pošle na trojmesačný pobyt.



Spolupráca Slovenska s akcelerátorom Smart City Works v USA sa zameriava na informačné a komunikačné technológie, energetiku a asociálnu oblasť.

Vybrané startupy budú môcť v týchto oblastiach absolvovať trojmesačný program, počas ktorého získajú podporu v hodnote 40 tisíc eur na program a 20 tisíc eur na režijné náklady súvisiace s pobytom v zahraničí.



V trojmesačnom akceleračnom programe Innovation Leaders Open Gate v Tel Avive získajú vybrané startupy podporu na svoj program v hodnote 90 tisíc eur a na réžiu ďalších 20 tisíc.

Tie budú z oblastí priemyslu 4.0, biotechnológií a kybernetickej bezpečnosti.



Počas prípravy pred zahraničným pobytom sa budú vybrané startupy vzdelávať v konkrétnych oblastiach, ktoré sú zamerané na projektové riadenie a tvorbu biznis modelov, rozvoj podnikania a možnosť financovania, prezentačné a komunikačné zručnosti.

Záujemcovia sa musia prihlásiť na webovej stránke podnikateľského akcelerátora. Pokiaľ startup vyberú, bude zaradený do štvortýždňového programu. Z účastníkov následne vyberú dva startupy, ktoré pôjdu do Virgínie a šesť sa presunie do Izraela.

Štvortýždňový program sa spúšťa 2. septembra. Do zahraničných akcelerátorov sa má ísť začiatkom budúceho roka.