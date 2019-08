Arbitráž pre D4 a R7 je problém vyplývajúci z koncesnej zmluvy, tvrdí Palčák

Záujem dodržať termín je podľa odborníka na oboch stranách.

27. aug 2019 o 11:01 SITA

BRATISLAVA. Arbitráž iniciovaná koncesionárom projektu výstavby a prevádzky diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 voči štátu je právny problém priamo vyplývajúci z podmienok koncesnej zmluvy.

V nej sú stanovené jednoznačné povinnosti zmluvných strán, ako aj sankcie.

Pre agentúru SITA to uviedol generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného (VÚD) v Žiline Ľubomír Palčák v súvislosti s návrhom koncesionárskej spoločnosti Zero Bypass Limited na arbitrážne konanie voči Ministerstvu dopravy a výstavby (MDV) ako obstarávateľovi projektu D4 a R7 v okolí hlavného mesta.

Je záujem dodržať termín

Z hľadiska posúdenia miery nesplnenia povinnosti oboch zmluvných strán je podľa Palčáka ťažké prejudikovať výsledok sporu.

"Tak na strane koncesionára ako aj štátu je záujem dodržať pôvodný termín dokončenia výstavby. Štát získa na tom, že vyrieši viaceré dopravné problémy Bratislavy, a koncesionár získa ako protihodnotu koncesnú splátku za dostupnosť užívania," poznamenal šéf VÚD.

"Rozumiem ale, že ak štát hrozí zmluvnými termínmi výstavby a majetkovo-právne vysporiadanie, ako úloha štátu, neprebehlo podľa nastaveného časového harmonogramu, je prirodzené, že sa s koncesionárom dostávame do sporu," upozornil Palčák.



Otázne je podľa odborníka aj dodržanie termínov z hľadiska koordinácie stavby D4 s projektom rozšírenia D1 a výstavbou mimoúrovňovej križovatky Ivanka - sever.

"Napriek všetkému verím, že z oboch strán bude vyvinuté maximálne úsilie, aby nevyhnutná doba prípadného neskoršieho uvedenia stavieb do prevádzky, čo by sa ale teoreticky nemuselo dotknúť R7, bola čo najkratšia," očakáva Palčák.



V pôvodnom termíne na jar 2020 by mali byť hotové dva z troch úsekov R7 medzi Holicami a Ketelcom a obidva úseky D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka, sever - Bratislava, Rača, ktoré majú byť hotové na jeseň budúceho roka, môžu podľa stavu prác meškať.

Viacero vstupných brán do Bratislavy

Projekt juhovýchodného obchvatu Bratislavy na diaľnici D4 podľa experta umožní okrem odvedenia tranzitnej dopravy rozptýliť vozidlá zo súčasného jediného exponovaného vstupu vo Vajnoroch do viacerých vstupných (výstupných) brán v Bratislave.

"Naopak, rýchlostná cesta R7 od obce Holice až po Bratislavu umožní z juhovýchodného periférneho územia previesť najmä zdrojovú a cieľovú dopravu, ktorú dnes obsluhuje paralelná cesta prvej triedy I/63," podotkol Palčák.

"Celý projekt bude mať vzhľadom na jeho dopravnú kapacitu významný pozitívny dopad na jazdné časy užívateľov infraštruktúry najmä počas ranných a popoludňajších dopravných špičiek," dodal.