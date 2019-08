Nemeckí podnikatelia dôverujú v ekonomiku najmenej za sedem rokov

Nekončiace sa obchodné spory tlačia najväčšiu európsku ekonomiku do recesie.

26. aug 2019 o 12:23 TASR

BERLÍN. Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku zaznamenala tento mesiac výraznejšie zhoršenie, než sa čakalo, pričom dosiahla takmer sedemročné minimum.

Uviedol to v pondelok mníchovský ekonomický inštitút Ifo. Podľa ekonómov je to ďalší signál, že nekončiace sa obchodné spory tlačia najväčšiu európsku ekonomiku do recesie.

Ifo informoval, že jeho index podnikateľskej dôvery dosiahol v auguste 94,3 bodu oproti nahor revidovanej júlovej úrovni 95,8 bodu. Augustový údaj, ktorý predstavuje pokles nálad podnikateľov piaty mesiac po sebe, zaostal za odhadmi ekonómov. Tí počítali s poklesom na 95,1 bodu.

Augustová hodnota je zároveň najnižšou hodnotou indexu od novembra 2012. To signalizuje, že predstavitelia nemeckých podnikov nemajú veľmi optimistické očakávania, čo sa týka ďalšieho vývoja ekonomiky.

Nemecké firmy doplácajú na svoju výraznú orientáciu na export. Ten klesá, keďže v dôsledku politiky Donalda Trumpa "Amerika na prvom mieste" a očakávanému neriadenému brexitu klesá aj zahraničný dopyt.

"Signály poukazujúce na recesiu v Nemecku nestále pribúdajú," povedal šéf Ifo Clemens Fuest.

Firmy sú stále menej spokojné s ich súčasnou situáciou a ešte výraznejšie rastie pesimizmus, čo sa týka nasledujúcich mesiacov, dodal. "Naposledy dali firmy najavo takýto pesimizmus v krízovom roku 2009," uviedol Fuest a dodal, že pre žiadny zo sektorov sa situácia nevyvíja dobre.