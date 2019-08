V prípade tvrdého brexitu Británia údajne zaplatí EÚ z 39 mld. libier len časť

To zrejme vyvolá nesúhlasné reakcie zástupcov EÚ.

25. aug 2019 o 13:18 TASR

LONDÝN, BIARRITZ. Britský premiér Boris Johnson neplánuje v prípade tvrdého brexitu zaplatiť Európskej únii dohodnutú sumu, ale menej než štvrtinu, ak sa obe strany nedohodnú na nových podmienkach odchodu Británie z Európskej únie (EÚ).

Uviedol to britský nedeľník Mail on Sunday.

Podľa Mail on Sunday plánuje Johnson predstaviteľov EÚ na samite G7 vo francúzskom Biarritzi informovať, že v prípade nedohody na nových podmienkach brexitu Británia z plánovaných 39 miliárd libier (43,12 miliardy eur) minimálne 30 miliárd libier nevyplatí. A nie je vylúčené, že namiesto 9 miliárd nakoniec zaplatí len 7 miliárd libier.

Ako Mail on Sunday dodal, podľa britských právnikov by totiž v prípade tvrdého brexitu nedošlo k žiadnym nákladom, ktoré by boli spojené s nejakým prechodným obdobím. Preto by Británia v rámci takzvanej rozvodovej sumy 39 miliárd libier platiť nemala, ale iba spomínanú časť.

Rovnakú informáciu poskytla v nedeľu aj stanica Sky News, podľa ktorej by Johnson mal o tomto pláne informovať predsedu Európskej rady Donalda Tuska. To pravdepodobne vyvolá nesúhlasné reakcie zástupcov EÚ. Ešte v stredu (21. 8.) totiž úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona uviedol, že ani v prípade neriadeného brexitu sa Británia svojich záväzkov voči EÚ nezbaví.