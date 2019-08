Farmári sa štátnou pomocou poľovníkom cítia ukrivdení

Podľa farmárov by si chladiace boxy okrem poľovníkov zaslúžili aj chovatelia ošípaných.

23. aug 2019 o 17:37 SITA

BRATISLAVA. Vidiecka platforma oceňuje, že sa štát rozhodol pomôcť užívateľom poľovných revírov a začal s distribúciou chladiacich boxov pre poľovníkov na dočasné uskladnenie ulovenej diviačej zveri.

Takto neskončí všetko mäso z ulovenej diviačej zveri pre podozrenie na africký mor ošípaných (AMO) automaticky v kafilérii.

Platforma však tvrdí, že na Slovensku je lepšie byť poľovníkom ako farmárom, pretože takéto boxy si zaslúžili aj farmári, ktorým pozabíjali ošípané, no tí sa ich nedočkali. Vidiecka platforma to konštatovala na sociálnej sieti.



„Oceňujeme, že sa štát rozhodol pomôcť užívateľom poľovných revírov, pretože takto neskončí všetko mäso z ulovenej diviačej zveri z dôvodu podozrenia na africký mor automaticky v kafilérii. V 595 chladiacich boxoch 'počká' na výsledky vyšetrení vzoriek mäsa na AMO a zdravé mäso môže byť ďalej použité. Cena za tieto chladiace boxy predstavuje sumu viac ako 3,2 milióna eur, ktoré boli použité na ich nákup zo spoločného štátneho mešca. My teraz hľadáme odpoveď na otázku, či si takéto boxy nezaslúžili aj farmári, ktorým pozabíjali svine? Ich svine išli rovno do kafilérie,“ uviedla v stanovisku Vidiecka platforma.



Poľovníctvo je podľa Vidieckej platformy veľakrát len hobby. Naproti tomu farmár zvieratá kŕmi, ošetruje ich a je to jeho živobytie. „Od jeho práce závisí potravinová sebestačnosť našej krajiny. Poľovníci tiež majú svoje náklady, ale ich výška sa s nákladmi farmára nedá porovnávať. Rovnako je neporovnateľný aj zisk. Nevieme si vysvetliť, prečo pomoc štátu prichádza len takto jednostranne pre poľovníkov a na farmárov sa zabudlo. Ostatne to nie je prvýkrát a obávame sa, že ani posledný. Lepšie je byť poľovníkom ako farmárom,“ zakončila platforma.



Vidiecka platforma má aktuálne 27 členských organizácií a 900 individuálnych členov. Je druhou najväčšou poľnohospodárskou samosprávou na Slovensku. Členmi Vidieckej platformy sú aj poprední odborníci v oblasti poľnohospodárstva.



Agentúra SITA požiada o reakciu Slovenskú poľovnícku komoru.