Brusel chce údajne vytvoriť stomiliardový fond na podporu technologických firiem

Cieľom je pomôcť sľubným firmám konkurovať rivalom ako Amazon či Alibaba.

23. aug 2019 o 13:22 SITA

BRATISLAVA. Európska únia údajne zvažuje vytvorenie fondu v hodnote sto miliárd eur, ktorý by mal podporiť sľubné európske technologické firmy a odvrátiť konkurenciu väčších čínskych a amerických rivalov, ako sú Amazon a Alibaba.

Takzvaný Európsky fond budúcnosti by podľa návrhu úradníkov v Bruseli investoval do sektorov, ktoré zaostali za globálnymi konkurentmi.

Informoval o tom portál news.sky.com s odvolaním sa na správy periodík Politico a Financial Times.

Iniciatíva je súčasťou návrhov pre novú predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyen, ktorá sa funkcie ujme 1. novembra. Prioritou fondu má byť kupovanie podielov v "korporáciách v strategicky dôležitých sektoroch so sídlom v EÚ". "Súkromní konkurenti mimo EÚ s bezprecedentnými finančnými prostriedkami majú potenciál zlikvidovať existujúci inovačný vývoj a pozíciu priemyslu EÚ v určitých sektoroch," uvádza plán na vytvorenie fondu.



Plán ráta s tým, že financie pre fond v hodnote 100 mld. eur by mohli pochádzať z rozpočtov krajín EÚ. Nová Európska komisia bude podľa Ursuly von der Leyen "investovať do inovácií a výskumu, pretvárať našu ekonomiku a modernizovať našu priemyselnú politiku". Jej hovorca pre Politico však povedal, že "nikto v tíme novozvolenej šéfky EK nepočul o záhadnom Európskom fonde budúcnosti".