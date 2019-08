Nemecké prístavy sú na prípadný tvrdý brexit pripravené

Zamestnanci boli na takúto možnosť adekvátne školení.

23. aug 2019

HAMBURG. Nemecké prístavy sú pripravené na prípadný tvrdý brexit. Uviedli to zástupcovia prístavov s tým, že zamestnanci boli na takúto možnosť adekvátne školení.

"Vytvorili sme si dostatočný priestor na zvládnutie situácie," povedal pre nemecký denník Neue Osnabrücker Zeitung Timo Schön, výkonný riaditeľ spoločnosti Dolnosaské prístavy.

Informovala o tom agentúra DPA.

Podľa Schöna by z odchodu Británie z Európskej únie mohli ťažiť aj holandské prístavy. Ako dodal, sú schopné urýchlene vypomôcť, ak by si to situácia vyžadovala.

Ani dva najväčšie prístavy v Nemecku, Hamburg a Bremerhaven, sa prípadného tvrdého brexitu neobávajú. Hovorca prístavu Bremerhaven Holger Bruns povedal, že tovar dodávaný do Británie predstavuje iba dve percentá z celkového objemu tovaru, ktorý prístavom prechádza.

Aj v Hamburgu počítajú s podobnou situáciou ako v Bremerhavene, keďže tovary určené do Británie predstavujú zhruba len tri percentá z celkového objemu každoročne vybavovaného tovaru. Ročne je to približne 30-tisíc kontajnerov (do aj z Británie), čo podľa vedenia prístavu "nebude problém v prípade neriadeného brexitu zvládnuť".