Najlepší slovenský výčapník má 22 rokov. Čapovať ho učila žena

Ako ovplyvňuje tržby podniku dobre načapované pivo.

26. aug 2019 o 0:00 Mário Šmýkal pre Pilsner Urquell

Stretnú sa someliér, barista, barman a výčapník a... tu by sa mohol začať vtip. Lenže sa nezačína a do Plzne prišli len najlepší výčapníci z celých Čiech a Slovenska.

Je druhý augustový štvrtok a už o chvíľu sa rozhodne, kto vyhrá 14. ročník medzinárodnej súťaže v čapovaní piva Master Bartender. Keď ju pred dvomi rokmi vyhrala Slovenka Petra Sečkárová, do Plzeňskej reštaurácie v Malackách k nej začali chodiť aj pivní neznajbohovia a milovníci vína.

„Zo začiatku prichádzali len chlapi, no po mojom víťazstve sa pomer žien a chlapov takmer vyrovnal na päťdesiat na päťdesiat. Zvýšil sa aj počet zákazníkov a všetci chceli pivo len odo mňa. Dokonca niektorí, čo dovtedy pili len víno, vyskúšali pivo a odvtedy si už neobjednajú nič iné. Dobre načapované pivo jednoducho naženie do podniku viac ľudí,“ usmieva sa Petra Sečkárová.

Tentokrát sa z Malaciek prebojovali do finále dve ženy a jeden muž. Obhájiť víťazstvo je síce náročná disciplína, no potvrdiť ho cez osobu niekoho druhého je kategória sama o sebe. Dvadsaťdvaročnému Denisovi Žáčekovi sa to podarilo.

Síce len pred pár rokmi dokončil hotelovú akadémiu, od polovice augusta patrí k výčapníckej špičke na Slovensku vďaka titulu Master Bartender 2019. Za výčapom stojí necelý rok, no len čo načapoval prvú hladinku, každému bolo okamžite jasné, že nemôže byť jeho posledná.

Polroka sa intenzívne pripravoval na súťaž, čapoval, učil sa, čapoval a čítal si knihy o histórii Pilsneru Urquell, až nebolo ďalšieho voľného dňa.

„Zajtra odchádzame do Plzne, držte nám palce,“ rozlúčila sa s kolegami Petra Sečkárová, ktorá Denisa celý čas trénovala.

Na jednu vec sa však pripraviť nedokázal.

Oblečenie netreba podceniť

Bolo skoré utorkové ráno a hodiny ukazovali pol šiestu, keď Denisovi zazvonil budík.

„Nieee, prosííím, ešte nie!“ capol po ňom a mal sto chutí obrátiť sa na druhý bok. Namiesto toho vstal a odišiel sa umyť.

Už o hodinu mu totiž odchádzal vlak z 50 kilometrov vzdialenej Břeclavi do Prahy. Tam sa mal stretnúť so zvyškom slovenskej posádky, spolu ich bolo deväť.

Čím bližšie bol súťaži, tým viac si v hlave opakoval, kedy bola uvarená prvá várka Plzne, kto bol prvým sládkom, koľko hektolitrov piva sa predalo minulý rok alebo do koľkých krajín ho vyvážajú. Poznáte to. Maturita, štátnice či len obyčajné skúšky v autoškole. Viem všetko?

Denis prišiel do Plzne ešte v utorok večer, aby sa mohol v stredu ráno zaregistrovať a zobrať si čiernu súťažnú košeľu s koženou zásterou. Ušili im ju na mieru. Len čo sa pred pár týždňami na regionálnom kole ukázalo, že postupuje ďalej, obkolesili ho krajčírky a premeriavali zhora dole, sprava doľava.

„Oblečenie predsa nemôžeme podceniť,“ uškrnuli sa po otázke, prečo nestačilo povedať veľkosť košele.

Je streda krátko po desiatej ráno a prvý súťažný deň sa práve začína. Odhliadnuc od snahy stať sa najlepším výčapníkom krajiny, zážitok je už len sledovať okolie. Budovy z konca 19. storočia vyzerajú, akoby tam ešte včera obedoval český kráľ Vladislav II. Dominujú na nich vysoké secesné stropy s členitými klenbami, okrúhle lustre a vitráže v oknách.

Práve sem vchádza emeritný obchodný sládok Pilsneru Urquell Václav Berka, aby sa prihovoril súťažiacim.

„Dobrý deň, ahojte, všetci, vitajte v Plzenskom Prazdroji,“ zakýva a ihneď rozpráva ďalej.

„Čakajú vás štyri disciplíny, no rozhodujúci môže byť napríklad spôsob, akým výčapník ponúkne pivo zákazníkovi. Nestačí totiž vedieť dokonale načapovať hladinku. Výčapník má byť osobnosťou, kvôli ktorej sa hostia budú do prevádzky radi vracať,“ zdôrazní a vymenuje viacero výhercov z minulých rokov, ktorí dokázali zvýšiť počet zákazníkov ich podnikov o desiatky percent.

Len čo dorozpráva, odíde z miestnosti a skupina tridsať jeden súťažiacich sa poberie za ním. Čaká ich prehliadka pivovaru a prvé dve súťažné disciplíny. Degustácia a písomný test.

Test, ktorý sa nedá stihnúť

Prechádzať sa deviatimi kilometrami podzemných pivníc je síce zážitok sám o sebe, no nevychutnáte si ho naplno, keď premýšľate o blížiacom sa teste. Darmo môže mať pivnica kamenné steny, sparno pod stropom, vlhko na zemi a stovky obrovských drevených sudov, keď vám ide o zisk titulu Master Bartender.

Po krátkej prehliadke si súťažiaci sadnú do secesnej haly, počkajú na testy a časomiera sa môže spustiť. Majú pätnásť minút a pred sebou výzvu, či sa pripravili dostatočne. Odhalia to otázky s možnosťami aj viaceré voľné políčka, pri ktorých je tipovanie zhruba toľko platné, ako chodiť polievať záhradu po niekoľkohodinovom lejaku.

Aká voda sa používa pre výrobu piva Pilsner Urquell? Kedy sa uvarila prvá várka plzeňského ležiaka? V ktorom roku sa začali používať elektromobily na rozvážanie plzeňského piva?

Náročnosť stúpala každou otázkou, no 22-ročný absolvent hotelovej akadémie stihol odpovedať na všetky okrem jednej. Úvod do súťaže teda zrejme zvládol.

Po písomnom teste a degustácii ho v ten deň čakal už len voľný program. Spoločná večera, verejné čapovanie na nádvorí pivovaru a presun na hotel. Denis si doprial ešte dve hladinky, aby na ďalší deň vládal vstať o siedmej ráno. Čakal ho súťažný pohovor aj čapovanie pred šesťčlennou porotou.

Výpadok pri čapovaní

„Ahoj, vítame ťa tu,“ usmeje sa vrchný obchodný sládok Vojtech Homolka na každého zo súťažiacich.

„Pozdravujem, páni,“ odpovie Denis porote a otočí sa do hľadiska na divákov: „Príjemný deň prajem, dámy a páni.“

„Čo ťa čaká v nasledujúcich minútach?“ pokračuje sládok. „Najskôr sa predstavíš a v rámci nesúťažnej minúty si pripravíš výčap. Po nej príde na rad súťažná minúta, ktorá je o dvoch pivách. Budeme hodnotiť prípravu skla aj čapovanie hladinky na jeden záťah a tretinky z páky na medzinárodný spôsob. Akonáhle načapuješ pivo, prichádza čas naservírovať ho. Následne už len naleješ pivo z fľaše do pohára vrátane prípravy skla a servírovania. Je ti všetko jasné?“ uistí sa a po odsúhlasení spustí stopky.

Vtedy na pár sekúnd prestane mladý Malačan vnímať okolie a rozbúši sa mu srdce. Odrazu naplno preciťuje známu vetu, že sládok pivo varí a výčapník ho robí.

Denis nenechá nič na náhodu a po pravej strane si za barom rozloží špongiu a špeciálny saponát, naľavo si nastaví rýchlosť čapovania piva a vyskúša načapovať dve cvičné hladinky.

„Som pripravený,“ pomyslí si.

Porota ho pozorne sleduje a myslí si to isté. Šesťdesiat sekúnd práve uplynulo.

„Tak jo, môžeme začať,“ spustí šéf poroty prvú súťažnú minútu.

Denis urobí pár pohybov rukami a polliter aj tretinka sú hotové. Opláchnuť sklo, umyť špongiou, znovu ho dať pod vodu, mierne odkvapkať a nakoniec priložiť ku kohútiku pod uhlom 45 stupňov.

„Tak páni, komu môžem ponúknuť hladinku?“ vykročí Denis smerom k porote.

„Ja poprosím,“ zdvihne ruku minuloročný Master Bartender Štefan Pillár z Kolkovne Eurovea, ktorý je súčasťou poroty ako slovenský výčapný majster.

„A tretinku komu?“

„Mne, dík,“ prihlási sa český majster Richard Máša.

„Tak nazdravie!“ zaželá im a odkráča k chladničke zobrať si fľašu s Pilsnerom.

Nebyť pozorných očí poroty a videa, ktoré všetkým Malačanom natáčala Petra Sečkárová, Denis by si z čapovania veľa nepamätal. Mal pred porotou taký stres, či dodrží všetko správne, že sa mu to akosi neuložilo v hlave. O to viac bol prekvapený, keď sa večer pri vyhlasovaní víťazov objavilo vedľa slova „1. miesto“ jeho meno.

Okrem neho vyšiel na pódium aj svetoznámy a uznávaný kardiochirurg Jan Pirk. Plzenský Prazdroj sa mu totiž rozhodol udeliť titul Honorary Connoisseur za dlhodobé a nezávislé šírenie výnimočnosti plzeňského piva doma i v zahraničí. V minulosti takto ocenili aj herečku a diplomatku Magdu Vášáryovú, českého herca Martina Stránskeho či oscarového režiséra Miloša Formana.

Denis Žáček tak má o výzvu viac, aby aj vďaka jeho práci pribúdali ďalšie známe osobnosti do klubu Honorary Connoisseur. Len čo sa súťaž skončila, začali ho vyhľadávať miestni štamgasti aj začínajúci kolegovia.

Jeho šéfovi a majiteľovi reštaurácií Plzeňská Hodovňa a Plzeňská reštaurácia Tiborovi Kuklovskému sa tak splnil sen. Mať dobre načapovanú Plzeň aj doma na Slovensku. Dovtedy za ňou každoročne chodil do Prahy.

„Verím, že budúci rok Malacky pošlú do Plzne ďalšie nové tváre, pretože Denisovo víťazstvo nakoplo kolegov natoľko, že si to chcú vyskúšať tiež. Už tento rok sme museli robiť naše interné kolo, aby nás reprezentovali len tí najlepší,“ odkrýva Petra Sečkárová tajomstvo, vďaka čomu majú v Malackách už dve víťazstvá zo súťaže Master Bartender.

