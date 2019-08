Britské lety Ryanairu fungujú normálne napriek štrajku pilotov

Prepravca upozornil, že nemôže vylúčiť určité meškania.

22. aug 2019 o 14:21 SITA

LONDÝN. Linky írskej leteckej spoločnosti Ryanair z Británie a do Británie vo štvrtok ráno fungovali normálne. Tisíce cestujúcich rátali s narušením premávky v dôsledku 48-hodinového štrajku pilotov pre spor o mzdy a pracovné podmienky.

Nízkonákladový prepravca však uviedol, že bude schopný dodržať celý cestovný poriadok. Ryanair ale upozornil, že nemôže vylúčiť určité meškania. Informoval o tom portál bbc.com.

Štrajk pilotov Ryanairu sa nedotkol ani pravidelných letov z Bratislavy do Veľkej Británie a späť.

"Všetky lety dopravcu Ryanair z Letiska M. R. Štefánika a spiatočne sú plánované a vybavované včas podľa platného letového poriadku, a to dnes i zajtra (vo štvrtok a v piatok)," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Vo štvrtok večer sú plánované odlety lietadiel Ryanairu z Bratislavy do Veľkej Británie, a to do Birminghamu, Edinburgu a Londýna-Stansted.

V piatok sú v pláne lety na britské letiská Londýn-Stansted, Birmingham, Manchester a Leeds-Bradford.



Spoločnosť Ryanair konštatovala, že bude pasažierov informovať o akýchkoľvek zmenách ich letov emailom alebo sms správou. "Ak ste od nás nedostali nijakú sms alebo email, odlet Vášho spoja je naplánovaný," uviedla firma.

Zákazníci si môžu harmonogram letov preveriť aj na webovej stránke Ryanairu, uviedla spoločnosť. Letecký prepravca dodal, že do Británie stiahol pilotov z iných európskych krajín, aby nahradili štrajkujúcich britských pilotov.