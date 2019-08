Schodok amerického rozpočtu v budúcom roku prekročí bilión dolárov

Federálny dlh je na neudržateľnej ceste, myslí si Rozpočtový úrad Kongresu.

22. aug 2019 o 12:01 SITA

WASHINGTON. Deficit amerického federálneho rozpočtu v nasledujúcom fiškálnom roku, ktorý sa začne 1. októbra, stúpne nad úroveň jeden bilión USD.

Uviedol to Rozpočtový úrad Kongresu (CBO) na základe prvej predikcie zohľadňujúcej rozpočtovú dohodu prezidenta Donalda Trumpa a Kongresu, ktorú dosiahli počas tohto leta.

"Federálny dlh, ktorý je už teraz podľa historických štandardov vysoký, je na neudržateľnej ceste," povedal riaditeľ nadstraníckeho CBO Phillip Swagel.

CBO prognózuje vyšší deficit napriek tomu, že ráta s nižšími úrokovými sadzbami, čo znižuje náklady na obsluhu dlhu.

Zákonodarcovia budú musieť zvýšiť dane, zredukovať výdavky alebo skombinovať obidva tieto prístupy, aby sa krajina dostala na udržateľnú pozíciu, konštatoval Swagel.

CBO predpovedá, že ekonomika krajiny po tohtoročnom posilnení o 2,3 percenta bude v nadchádzajúcich štyroch rokoch rásť pomalšie, a to v priemere tempom 1,8 percenta.



Nezamestnanosť v USA podľa prognózy Rozpočtového úradu Kongresu zostane do konca roku 2020 v blízkosti terajšej úrovne 3,7 percenta, ale potom sa do konca roku 2023 zvýši na 4,6 percenta.