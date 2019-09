Vydavateľ hier a aj tvorca seriálov, taký je nový Apple

Firma plánuje na jeseň spustiť dve nové služby.

2. sep 2019 o 13:38 Jakub Zapotocký

BRATISLAVA. Spoločnosť Apple, ktorá je známa predovšetkým vďaka výrobe telefónu iPhone, mení svoj biznis model. Čoraz väčšiu časť príjmov by chcela mať z platieb za služby, ktoré si môžu majitelia iPhonov predplatiť.

Od jesene si budú môcť používatelia iPhonov okrem hudby, spravodajstva a úložiska, ktoré sú v ponuke už teraz, predplatiť aj hry v aplikácii Apple Arcade a seriály v aplikácii Tv+.

Firma zatiaľ nezverejnila, koľko bude za služby pýtať. Ceny by sa podľa analytikov mohli pohybovať okolo desať eur mesačne za seriály a päť eur za hry.

Obe služby majú byť v priebehu jesene dostupné aj na Slovensku.

Analytici Apple dlhodobo kritizujú, že je príliš závislý od predaja iPhonov.

"Z tohto dôvodu je logické, že sa snaží vstúpiť aj na iné trhy, keďže predaje iPhonov pri vysokej konkurencii postupne klesajú a strácajú podiel na trhu,“ uviedol analytik Capitals Market Roman Lechovič pre SME.

Rozšírením služieb, ktoré si možno predplatiť, chce Apple presvedčiť investorov, že dokáže zvyšovať tržby, hoci je trh s technikou presýtený. Tržby za služby chce zvýšiť z 21,6 miliardy eur v roku 2016 na 43,2 miliardy do roku 2020.

„Chceme zdvojnásobiť príjem zo služieb. Sme na správnej ceste, aby sa nám to podarilo,“ povedal finančný riaditeľ Applu Luca Maestri v rozhovore pre analytikov koncom júna tohto roka.

Nové zdroje príjmov hľadá Apple v čase, keď klesajú počty iPhonov, ktoré každý rok predá.

Vo finančných výsledkoch firmy za druhý štvrťrok 2019 tvoril predaj telefónov iPhone menej ako polovicu celkových tržieb. Stalo sa tak prvýkrát za uplynulých sedem rokov.

Tv+

Režisér Steven Spielberg, scenárista J. J. Abrams a tváre ako Jennifer Aniston, Oprah Winfrey alebo Jason Momoa. Všetky tieto zvučné mená sa objavia v ponuke Tv+.

Apple sa touto službou púšťa do súperenia so zabehnutými videostreamovacími kanálmi ako Netflix a HBO GO. Vlastnú streamovaciu službu s názvom Disney+ spúšťa na jeseň aj štúdio Disney.