Piloti Ryanairu hrozia štrajkom. Máte nárok na odškodnenie?

Piloti Ryanairu hrozili na Britských ostrovoch zrušením letov.

21. aug 2019 o 20:17 Marek Poracký

DUBLIN, BRATISLAVA. Na bratislavskom Letisku Milana Rastislava Štefánika má dominantné postavenie.

Írska nízkonákladová spoločnosť Ryanair tu prevádzkuje približne 70 percent letov. Od začiatku apríla lieta spoločnosť aj z Košíc.

Súvisiaci článok Ryanair ruší aj lety z Bratislavy. Ako získať odškodné pár stoviek eur Čítajte

Teraz hrozí, že Ryanair niektoré lety bude musieť zrušiť. Piloti Ryanairu vo Veľkej Británii hrozili štrajkom.

Ten by mal trvať od 22. do 23. augusta a od 2. do 4. septembra, teda spolu päť dní.

Vedenie firmy sa štrajku snaží zabrániť súdnou žalobou. Rozhodnutie v čase uzávierky SME nebolo známe.

Denník SME prináša otázky a odpovede, na čo majú cestujúci nárok, ak pre štrajk nemôžu letieť.

1. Na čo má cestujúci nárok, keď sa zruší let?

Ak Ryanair zruší lety, aerolínie musia pasažierovi ponúknuť vrátenie peňazí alebo náhradný let.