Matečná dá potravinárom na výstavách trikrát viac peňazí

Štát preplatí náklady na cestovné, ubytovanie, prenájom či postavenie stánku.

20. aug 2019 o 10:32 SITA

BRATISLAVA. Agrorezort strojnásobí podporu na prezentáciu slovenských potravinárov na výstavách doma aj v zahraničí. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila výzvu na preplatenie nákladov na cestovné, ubytovanie, prenájom či postavenie stánku.

Agrorezort zvýšil medziročne objem alokovaných prostriedkov až trojnásobne, na 795-tisíc eur. Informovala o tom v utorok na tlačovom brífingu ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Preplatia náklady pre dve osoby

„Keď som v roku 2016 prebrala vedenie agrorezortu, podpora na expanziu slovenských potravinárov do zahraničia v podstate neexistovala. Všetko sme zmenili a dnes už naši potravinári na prestížnych veľtrhoch uzatvárajú kontrakty. Aj toto je cesta, ako znižovať naše negatívne obchodné saldo v potravinách. Záujem našich potravinárov o export rastie a medziročne stúpol o viac ako polovicu. Rozhodli sme sa preto strojnásobiť štátnu pomoc a budeme tak pokrývať ešte významnejšiu časť ich nákladov,“ uviedla Gabriela Matečná.



Každému oprávnenému žiadateľovi budú podľa agrorezortu preplatené cestovné a ubytovacie náklady pre dve osoby, a to maximálne vo výške 400 eur na osobu za cestovné náklady a maximálne 100 eur na osobu za ubytovacie náklady.

Ďalej si môže uplatniť účastnícky poplatok, registračný poplatok, náklady na výstavbu výstavného stánku, prípadne prenájom výstavného stánku vrátane prenájmu reklamných plôch a ďalšie oprávnené náklady v schéme štátnej pomoci.

Nové kontrakty

Potravinárske veľtrhy sú podľa generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu ministerstva pôdohospodárstva Milana Lapšanského miestom, kde sa uzatvárajú obchodné kontrakty za stovky miliónov eur.

Práve tu sa tiež najlepšie porovnáva s konkurenciou a spoznávajú sa trendy v sektore.



„Po siedmich rokoch sme vrátili národný stánok Slovenska s našimi vystavovateľmi na medzinárodný veľtrh privátnych značiek PLMA v Amsterdame a aj na najprestížnejšiu výstavu zameranú na biopotraviny Biofach v Norimbergu. Veľkým úspechom je aj oživenie účasti Slovenska na veľtrhu Internationale Grüne Woche so 400-tisícovou návštevnosťou, na ktorom sme chýbali dlhých 11 rokov. Prvýkrát sme dostali slovenských výrobcov potravín na prestížny ázijský veľtrh GULFOOD. To najdôležitejšie sú však nové kontrakty, ktoré naši potravinári uzatvorili. O ich výške hovoriť nemôžeme kvôli obchodnému tajomstvu, rádovo však ide o milióny eur a stále rastúci trend,“ zdôraznil Milan Lapšanský.



Výzva pre slovenských potravinárov je otvorená do 13. septembra 2019. Žiadosti je potrebné posielať na adresu PPA. Všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke PPA.