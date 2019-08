Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy nedohodli

Richter predloží na vládu návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur.

19. aug 2019 o 14:44 SITA

BRATISLAVA. Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy na budúci rok nedohodli.

Informoval o tom v pondelok na brífingu po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Richter predloží 580 eur

Ministerstvo práce predložilo na rokovanie tripartity návrh na zvýšenie minimálnej mzdy od začiatku budúceho roka zo súčasných 520 eur na 580 eur, teda o 11,5 percent.

Konfederácia odborových zväzov podľa Richtera presadzovala zvýšenie najnižších hrubých zárobkov na 607,80 eura a zamestnávatelia žiadali minimálnu mzdu upraviť na 552,20 eura.

"Na rokovanie vlády predložím návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur," povedal Richter.

Vláda však podľa neho môže schváliť aj inú ako navrhovanú výšku minimálnej mzdy na rok 2020.

Zamestnávatelia hovoria o hazarde

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení považuje návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur za hazard.

Suma minimálnej mzdy na úrovni 552,20 eura mesačne by podľa AZZZ zohľadňovala valorizačný mechanizmus stanovený v zákone o minimálnej mzde, podľa ktorého sa najnižšie hrubé zárobky zvyšujú podľa rastu priemernej mzdy na Slovensku.

Súčasne AZZZ žiada otvoriť rokovania o novom mechanizme, na základe ktorého by sa minimálna mzda pravidelne upravovala podľa vopred stanovených ukazovateľov.

Medzi požiadavkami zamestnávateľov je aj odviazanie príplatkov za nočnú či víkendovú prácu od minimálnej mzdy.



Republiková únia zamestnávateľov žiada zrušiť koeficienty minimálnych mzdových nárokov stanovených v Zákonníku práce. Ide o šesť úrovní minimálnej mzdy podľa stupňa kvalifikácie zamestnanca. "Navrhujeme tiež upraviť výšku odvodovej odpočítateľnej položky a nezdaniteľnej čiastky základu dane," uviedla zamestnávateľská únia.

Podľa RÚZ by sa mal tiež stanoviť pevný mechanizmus pre úpravu výšky minimálnej mzdy, ktorý by vychádzal z exaktných ekonomických ukazovateľov vývoja ekonomiky Slovenska a zabránil tak politickému rozhodovaniu.



Ak by sa minimálna mzda na rok 2020 zvýšila zo súčasných 520 eur na navrhovaných 580 eur, ľudia zarábajúci minimálnu mzdu by si nemohli znížiť zdravotné odvody o odvodovú odpočítateľnú položku . Tá v súčasnosti dosahuje 380 eur a klesá so zvyšujúcou sa hrubou mzdou zamestnanca, pričom pri hrubej mzde 570 eur sa už nedá uplatniť.

"Predpokladá sa postupné utlmovanie až zánik tohto nástroja prirodzenou cestou. Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti neuvažuje o zrušení, zvyšovaní alebo inej zmene odpočítateľnej položky legislatívnou cestou," uviedla začiatkom augusta pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Aj pri raste minimálnej mzdy nad hranicu 570 eur tu podľa nej stále budú nízkopríjmové skupiny, ktorých príjem z najrôznejších dôvodov nebude dosahovať sumu 570 eur, napríklad pri práci na čiastkový pracovný úväzok bez ďalších príjmov. "U týchto skupín bude možné uplatnenie odpočítateľnej položky," dodala.



Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 480 eur na 520 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak stúpol na 2,989 eura z pôvodných 2,759 eura.

Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti vlaňajšku išiel nahor o 27,17 eura na 430,35 eura.