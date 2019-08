Nemecká vláda by mohla ekonomiku podporiť desiatkami miliárd

Bundesbank naznačuje, že sa ekonomika prepadla do recesie

Nemecká ekonomika by mohla v lete opäť klesnúť, keďže priemyselná produkcia sa znižuje pre nedostatok nových objednávok. Uviedla to v pondelok centrálna banka Bundesbank vo svojej správe, ktorá naznačuje, že najväčšia ekonomika eurozóny aj celej Európskej únie sa prepadla do recesie.

Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v období apríl-jún klesol medzikvartálne o 0,1 percenta v dôsledku nižšieho exportu pre obchodný spor a spomalenie čínskej ekonomiky, a tiež neistotu spojenú s brexitom. Tieto faktory zastavili rast ekonomiky a podkopali dôveru. Export je totiž jedným z kľúčových motorov nemeckého hospodárstva.

"Celkový výkon hospodárstva by sa mohol opäť mierne znížiť," uviedla Bundesbank vo svojej mesačnej správe. "Hlavným dôvodom je pokračujúci pokles v priemysle," spresnila centrálna banka, ktorá poukázala na výrazný pokles objednávok aj dôvery vo výrobných podnikoch.

A hoci domáca spotreba naďalej pomáha ekonomike, trh práce už vykazuje známky slabosti a dôvera v sektore služieb klesá, dodala Bundesbank. Na druhej strane, súčasný rozmach v stavebníctve bude pravdepodobne pokračovať a poskytne tak určitú podporu ekonomike.