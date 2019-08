Vláda by sa mala vzdať opatrení ohrozujúcich rozpočet, vyzýva SaS

Podľa Jurzycu má vláda do volieb už len menej kúriť a svietiť, lebo lepší plán nevymyslí.

19. aug 2019 o 12:10 SITA

BRATISLAVA. Vláda by sa mala zdržať akýchkoľvek krokov, ktoré by zhoršovali podnikateľské prostredie alebo zaťažovali rozpočet. Vyzývajú ju na to členovia opozičnej strany Sloboda a solidarita (SaS), podľa ktorých kabinet nedokázal pripraviť krajinu na horšie časy.

Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu tak, ako to bolo schválené v parlamente, je tak podľa poslankyne za SaS Jany Kiššovej nereálny cieľ a vždy bolo len "zbožným prianím vlády a ministra financií".

Podľa Kiššovej sa totiž dá očakávať, že strany vládnej koalície sa ešte pred voľbami pokúsia presadiť opatrenia zvyšujúce tlak na verejné financie, čo v súčasnom období spomaľujúceho sa hospodárskeho rastu môže byť nebezpečné.

"Nemali by už prijímať takéto opatrenia, ktoré zaťažia budúci rozpočet a vlády neudržateľným spôsobom," povedala na pondelňajšej tlačovej konferencii.



Jej stranícky kolega a europoslanec Eugen Jurzyca doplnil, že odborníci momentálne odhadujú tohtoročný deficit verejných financií na úrovni jedno percento hrubého domáceho produktu (HDP), namiesto rozpočtovanej nuly.

Do konca volebného obdobia by už preto vláda nemala podľa neho robiť nič, čo by rozpočet ešte zhoršilo. Odporúča jej len menej kúriť a svietiť. "Rozumnejší spôsob konsolidácie verejných financií zrejme nie je schopná do konca volebného obdobia pripraviť," tvrdí.



Ohrozenie dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu priznal minister financií Ladislav Kamenický po tom, čo Štatistický úrad SR zverejnil údaje o vývoji ekonomiky za druhý kvartál tohto roka.

Hospodársky rast Slovenska totiž spomalil na 1,9 percenta. Minister na margo zverejnených dát vyhlásil, že jeho úlohou bude teraz "ukočírovať" trend tak, aby boli straty čo najmenšie a ministrov vyzval, aby vo svojich kapitolách šetrili.