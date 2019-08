Škótska vláda zoštátňuje lodenicu Ferguson v Glasgowe

Dohoda predpokladá, že vláda lodenicu kúpi, ak sa do štyroch týždňov nenájde súkromný kupec.

18. aug 2019 o 12:37 SITA

BRATISLAVA. Škótska vláda zoštátňuje lodenicu Ferguson Marine Engineering Ltd v prístave Glasgow, ktorá je poslednou civilnou lodenicou na škótskej rieke Clyde.

Vláda bude lodenicu prevádzkovať na základe manažérskej dohody so správcami. Dohoda predpokladá, že vláda lodenicu kúpi, ak sa do štyroch týždňov nenájde súkromný kupec.

Informuje o tom portál bbc.com.

V spore so škótskou vládou

Lodenica Ferguson sa dostala do sporu so škótskou vládou pre výrobu dvoch trajektov pre štátnu firmu CalMac, ktorá prevádzkuje trajektovú dopravu medzi škótskou pevninou a veľkými ostrovmi pri západnom pobreží.

Dohoda so správcami lodenice znamená, že jej majiteľom už nebude priemyselník Jim McColl, ktorý vládu nedokázal presvedčiť, aby zaplatila vyše 97 miliónov libier (GBP) za sporné trajekty.

Spoločnosť Deloitte, ktorá je správcom lodenice, uviedla, že výroba trajektov "sa výrazne omeškáva a náklady na ňu prekračujú rozpočet".

Hrozil by bankrot

"Vždy sme dali jasne najavo, že chceme dokončiť tieto plavidlá, zachovať pracovné miesta a dať lodenici budúcnosť," uviedol škótsky minister financií Derek Mackay.

Dodal, že alternatívou by bolo, že vláda by "stála bokom", firma by zbankrotovala, pričom by zanikli pracovné miesta a plavidlá by sa nedokončili.

V lodenici Ferguson pracuje približne 300 ľudí.