Minimálna mzda má budúci rok tvoriť polovicu z očakávanej priemernej mzdy

Očakávania môže zmeniť spomalenie ekonomického rastu.

17. aug 2019 o 10:00 SITA

BRATISLAVA. Ak by sa minimálna mzda od začiatku budúceho roka zvýšila na 580 eur, tvorila by 50,5 percenta z očakávanej priemernej mzdy na Slovensku v roku 2020. Podľa prognózy Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií z júna tohto roka by totiž mohla priemerná mzda na Slovensku v roku 2020 dosiahnuť 1 148 eur.

Vyplýva to z materiálu, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predloží na pondelkové rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady.

Ak by napokon pre očakávané spomalenie ekonomického rastu na Slovensku bola priemerná mzda v roku 2020 na nižšej úrovni, tak podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde by ešte viac stúpol.

Minimálna mzda posledné roky výrazne rástla

Podiel najnižších hrubých zárobkov na priemernej hrubej mzde pritom na Slovensku rastie nepretržite od roku 2008. V roku 2008 bola minimálna mzda na Slovensku necelých 269 eur a priemerná mzda 723 eur. Minimálna mzda tak vtedy tvorila 37,2 percenta z priemernej mzdy v hospodárstve.

Od roku 2008 do roku 2019 však minimálna mzda stúpla o 93 percent na aktuálnych 520 eur a priemerná mzda o 50 percent na očakávaných 1 081 eur za tento rok. V tomto roku by tak minimálna mzda mala predstavovať 48,1 percenta z očakávanej priemernej mzdy.

Tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták ešte koncom júla upozornil na to, že minimálna mzda na Slovensku za posledné roky významne vzrástla.

"V uplynulých štyroch rokoch stúpla o 37 percent, čo je výrazne viac, ako rastie produktivita práce. Z tohto nárastu však štát našim zamestnancom významnú časť berie," uviedol pre agentúru SITA.

Riešenie podľa neho ponúka zavedenie 100-percentnej daňovej odpočítateľnej položky na minimálnu mzdu. "Tá vie zvýšiť príjem zamestnancov a zabezpečiť tak omnoho vyšší čistý príjem, než navrhuje vláda či odborári obyčajným rastom minimálnej mzdy," povedal.

Zamestnancom chcú podľa neho ponúknuť zákonom garantovaný rast minimálneho zárobku. "V prípade nedohody sociálnych partnerov by platil záväzný mechanizmus úpravy výšky minimálnej mzdy, s uplatnením kritérií uvedených v platnom zákone o minimálnej mzde," dodal Hošták.

Fico navrhuje minimálnu mzdu podľa vzorca

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku na rok 2020 zo súčasných 520 eur na 580 eur. V hodinovom vyjadrení by išlo o sumu 3,333 eura.

Podľa ministerstva ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne.

O tomto návrhu rezortu práce a sociálnych vecí by mala rokovať Hospodárska a sociálna rada 19. augusta tohto roka.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico zaslal koncom júla predsedovi SNS Andrejovi Dankovi a šéfovi strany Most-Híd Bélovi Bugárovi návrh novely zákona o minimálnej mzde, podľa ktorého by najnižšie hrubé zárobky na Slovensku tvorili 60 percent z priemernej mzdy na Slovensku.

"Privítal by som, keby to bolo už od 1. januára 2020," povedal Fico na tlačovej besede. Ako uviedol, druhou možnosťou je zavedenie automatického zvyšovania minimálnej mzdy od 1. januára 2021.

Ak by sa podľa neho novela zákona uplatňovala už od začiatku budúceho roka, minimálna mzda by v roku 2020 dosiahla 603 eur. "Vzorec je najlepšie riešenie," tvrdí šéf Smeru.

Vzorec by podľa neho stanovoval len najnižšie možné zvýšenie minimálnej mzdy, pričom zamestnávatelia a odborári by sa mohli dohodnúť aj na vyššej sume minimálnych hrubých zárobkov.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 480 eur na 520 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak stúpol na 2,989 eura z pôvodných 2,759 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti vlaňajšku išiel nahor o 27,17 eura na 430,35 eura.