Európske úrady rozhodli o zatvorení lotyšskej PNB Bank

Centrálna banka tvrdí, že nič nemôže zabrániť pádu lotyšskej banky.

16. aug 2019 o 19:46 TASR

RIGA. Lotyšský premiér Krišjanis Karinš v piatok privítal rozhodnutie európskych úradov o zatvorení miestnej PNB Banky. Dospeli totiž k záveru, že nič nemôže zabrániť jej pádu.

"Celý bankový sektor v Lotyšsku sa stáva stabilnejším a bezpečnejším a toto konkrétne rozhodnutie ukazuje, že dohľad Európskej centrálnej banky (ECB) je silný a efektívny," uviedol pre tlačovú agentúru LETA Karinš.

Snažia sa o reformu

Lotyšsko, člen eurozóny, sa v ostatných rokoch snaží o reformu svojho bankového sektora po korupčných škandáloch a obvineniach z prania špinavých peňazí.

Samotná banka PNB dostala pokutu od lotyšského finančného regulačného úradu za pranie špinavých peňazí po tom, čo spoločné vyšetrovanie s americkou FBI odhalilo, že bola využívaná na obchádzanie medzinárodných sankcií proti Severnej Kórei.

Banka, šiesta najväčšia v Lotyšsku, s aktívami v hodnote 550 miliónov eur, je už zatvorená pre nedostatočnú kapitalizáciu.

ECB vo štvrtok (15. 8.) večer vo svojom vyhlásení uviedla, že PNB Banka "zlyhala alebo pravdepodobne zlyhala".

Banka je pod priamym dohľadom ECB od mája. Predstavitelia európskej centrálnej banky oznámili, že výška jej disponibilného kapitálu sa zhoršila "do takej miery, že aktíva banky boli nižšie ako jej pasíva".

ECB potom informovala radu pre riešenie krízových situácií (SRB - Single Resolution Board), ktorá oznámila, že banka PNB by mala byť zlikvidovaná.

"Lotyšská banka bude zrušená podľa vnútroštátnych právnych predpisov," dodal SRB.

Zmizlo niekoľko bánk

SRB bola založená v roku 2016, aby riešila problémy krachujúcich bánk a zabránila "rozšíreniu nákazy" do celého bankového sektora eurozóny.

V regióne už tak "zmizlo" niekoľko chorých bánk, vrátane šiestej najväčšej španielskej banky Banco Popular, ktorú v roku 2017 získal konkurenčný Santander.

Lotyšský minister financií Janis Reirs v piatok uviedol, že PBN dlhuje svojim klientom 300 miliónov eur.

"Vládny fond ochrany vkladov sa zapojí do pomoci klientom, ktorí sa snažia získať späť svoje peniaze. A to do výšky 100.000 eur na každého klienta," povedal pre lotyšskú verejnoprávnu televíziu LTV.

Niektorí klienti však mali v banke viac peňazí, vrátane mesta Daugavpils, ktorého starosta Andrejs Elksnins povedal LETA, že daňoví poplatníci by tak mohli prísť o 1,3 milióna eur.

Banku, ktorá bola až do minulého roka známa ako Norvik Banka, vlastní od roku 2013 ruský obchodník Grigorij Guseľnikov.